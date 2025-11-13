Mar del Plata: fijaron fecha para el juicio por el crimen del kiosquero Cristian Velázquez

El kiosquero Cristian Velázquez fue asesinado de un disparo en la cabeza el 3 de febrero en su local, ubicado en Jacinto Peralta Ramos e Italia, de Mar del Plata.

El juicio por el crimen del kiosquero Cristian Velázquez, asesinado durante un asalto en un polirrubro del barrio Peralta Ramos Oeste de Mar del Plata, se realizará entre el 3 y el 5 de noviembre de 2026. Así lo confirmaron fuentes judiciales al diario La Capital de esa ciudad.

Los acusados, Cristian “El Guachín” Monje e Ignacio Bustos Nieto, llegarán detenidos al debate, que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, integrado por los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Paula Soulé. Ambos permanecen alojados en la Unidad Penal Nº 44 de Batán. La investigación, llevada adelante por el fiscal Alejandro Pellegrinelli, había sido elevada a juicio meses atrás.

El crimen del kiosquero El homicidio ocurrió el 3 de febrero de 2025, cuando Monje ingresó armado al comercio ubicado en Jacinto Peralta Ramos al 700. Según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, Velázquez intentó defenderse con un aerosol de gas pimienta y el asaltante efectuó un disparo que impactó en su cabeza y le provocó la muerte en el acto.

Tras el ataque, Monje huyó del lugar junto a Bustos Nieto en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. Bustos Nieto fue detenido en la madrugada siguiente, mientras que Monje fue capturado el jueves posterior al crimen. Según los registros judiciales, “El Guachín” había sido condenado en 2020 a seis años de prisión y tenía pedido de captura por al menos otros dos robos.

Cristian Velázquez tenía 50 años y atendía el kiosco donde fue asesinado. Había sido víctima de entre cuatro y seis asaltos previos, según reconstruyeron los investigadores. El hecho generó una fuerte conmoción en Mar del Plata y derivó en cambios en la conducción de la Jefatura Departamental local. (DIB)

Para compartir en redes







