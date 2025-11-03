Bahía Blanca, cerca del año más lluvioso de la historia

Ya cayeron casi 1.000 milímetros en Bahía Blanca y todavía faltan dos meses para que termine el 2025. (La Nueva)

Todo indica que 2025 será el año más lluvioso en los últimos 120 en Bahía Blanca. Si bien la tormenta del 7 de marzo sentó las bases de una temporada sin igual, cuando cayeron unos 400 milímetros en doce horas, también se han registrado precipitaciones por encima del promedio para engrosar el número en cuestión.

Así lo informa La Nueva, el medio bahiense que ya en mayo había anticipado esta temporada de lluvias.

El promedio histórico ronda los 620 milímetros y en sólo cinco ocasiones, desde el año 1908 a la fecha, la ciudad de Bahía Blanca superó la barrera de los 1000 mm de lluvia anual.

Los años más lluviosos en Bahía Blanca * 1084.4 mm (1974). * 1081.3 (2014). * 1010.0 (1919). * 1001.2 (1992). * 978.1 (2025). * 911.1 (2004). Los años más secos En el otro extremo, en los años más secos se registraron 303.5 milímetros (en 1935), seguido por 316 mm (1910); 339 mm (1913); 339.9 mm (1928) y 340.8 mm (1927).

