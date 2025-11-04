Bahía Blanca: primera audiencia de formalización de la investigación bajo las reglas de sistema acusatorio

La Unidad Fiscal Santa Rosa, integrante de la Fiscalía de Distrito Bahía Blanca. Ministerio Público Fiscal

Con un caso de un hombre acusado por narcomenudeo en su domicilio de Santa Rosa, La Pampa, la Unidad Fiscal local de la Fiscalía de Distrito Bahía Blanca realizó la primera audiencia de formalización de la investigación penal bajo las reglas de sistema acusatorio que rige en la jurisdicción desde hace poco más de un mes.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, el caso se inició el 2 de octubre. La Policía había recibido una llamada anónima que brindaba información sobre un domicilio de la ciudad donde se vendían estupefacientes al menudeo, sindicándose a una persona por su apellido. Como primera medida, la fiscalía encomendó a la policía provincial la verificación de la denuncia. Dichas tareas permitieron corroborar la existencia del domicilio y de movimientos sospechosos en el lugar y la identidad del imputado.

Con esa información, se asignó el caso al Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, a cargo del fiscal federal Federico Iparraguirre. En línea con las nuevas herramientas del sistema acusatorio, el 6 de octubre se celebró una audiencia unilateral en la que el fiscal solicitó y obtuvo la autorización del juez federal de Garantías, Juan José Baric, para investigar el hecho denunciado sin notificar al investigado (tal como establece el artículo 253 del Código Procesal Penal Federal), de acuerdo con el sitio “Fiscales”.

Ante el resultado positivo de las tareas de vigilancia sobre la persona denunciada y el domicilio, el fiscal Iparraguirre solicitó una nueva audiencia unilateral el 30 de octubre. En ella, requirió al juez de Garantías una orden de allanamiento, que fue concedida. La medida fue ejecutada el viernes. Durante la diligencia, se interceptó y controló a una persona que se retiraba del domicilio investigado, quien tenía en su poder una escasa cantidad de cocaína que le habría comprado al imputado. Luego, se procedió al allanamiento del inmueble.

Este caso, de venta de drogas en menor escala, tramita ante la justicia federal porque La Pampa aún no adhirió a la ley de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, por lo que el fuero federal aún interviene en la persecución del narcomenudeo. (DIB)

