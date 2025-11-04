martes 04 de noviembre de 2025
4 de noviembre de 2025 - 18:08

Bahía Blanca: primera audiencia de formalización de la investigación bajo las reglas de sistema acusatorio

Se trata del caso de un hombre acusado por narcomenudeo en su domicilio de Santa Rosa, La Pampa, Fiscalía de Distrito Bahía Blanca.

Por Agencia DIB
La Unidad Fiscal Santa Rosa, integrante de la Fiscalía de Distrito Bahía Blanca.

Ministerio Público Fiscal

Con un caso de un hombre acusado por narcomenudeo en su domicilio de Santa Rosa, La Pampa, la Unidad Fiscal local de la Fiscalía de Distrito Bahía Blanca realizó la primera audiencia de formalización de la investigación penal bajo las reglas de sistema acusatorio que rige en la jurisdicción desde hace poco más de un mes.

Caravana de motos en Bahía Blanca, un padecimiento.

Caravanas de motos: madrugadas de descontrol en ciudades bonaerenses
Ya cayeron casi 1.000 milímetros en Bahía Blanca y todavía faltan dos meses para que termine el 2025. (La Nueva)

Bahía Blanca, cerca del año más lluvioso de la historia

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, el caso se inició el 2 de octubre. La Policía había recibido una llamada anónima que brindaba información sobre un domicilio de la ciudad donde se vendían estupefacientes al menudeo, sindicándose a una persona por su apellido. Como primera medida, la fiscalía encomendó a la policía provincial la verificación de la denuncia. Dichas tareas permitieron corroborar la existencia del domicilio y de movimientos sospechosos en el lugar y la identidad del imputado.

Con esa información, se asignó el caso al Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, a cargo del fiscal federal Federico Iparraguirre. En línea con las nuevas herramientas del sistema acusatorio, el 6 de octubre se celebró una audiencia unilateral en la que el fiscal solicitó y obtuvo la autorización del juez federal de Garantías, Juan José Baric, para investigar el hecho denunciado sin notificar al investigado (tal como establece el artículo 253 del Código Procesal Penal Federal), de acuerdo con el sitio “Fiscales”.

Ante el resultado positivo de las tareas de vigilancia sobre la persona denunciada y el domicilio, el fiscal Iparraguirre solicitó una nueva audiencia unilateral el 30 de octubre. En ella, requirió al juez de Garantías una orden de allanamiento, que fue concedida. La medida fue ejecutada el viernes. Durante la diligencia, se interceptó y controló a una persona que se retiraba del domicilio investigado, quien tenía en su poder una escasa cantidad de cocaína que le habría comprado al imputado. Luego, se procedió al allanamiento del inmueble.

Este caso, de venta de drogas en menor escala, tramita ante la justicia federal porque La Pampa aún no adhirió a la ley de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, por lo que el fuero federal aún interviene en la persecución del narcomenudeo. (DIB)

La jueza Julieta Makintach quedó en el ojo de la tormenta por impulsar un documental en el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona.

El jury a Julieta Makintach, la jueza del caso Maradona, comenzará este jueves

La Policía Federal Argentina llevó adelante un operativo de alto impacto en Mar del Plata, con el objetivo de desbaratar una organización dedicada al funcionamiento de casinos virtuales ilegales y al lavado de activos.

Cae una red de casinos virtuales en Mar del Plata: secuestran dinero, autos de lujo y armas

Por  Agencia DIB