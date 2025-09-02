martes 02 de septiembre de 2025
2 de septiembre de 2025 - 20:00

Bahía Blanca: 9 años de prisión por intentar matar a su pareja con un machete

Omar Augusto Candia había sido declarado culpable en un juicio por jurados. Fue condenado por tentativa de homicidio agravado mediando emoción violenta.

Por Agencia DIB
Intento de homicidio en Bahía Blanca.

Intento de homicidio en Bahía Blanca.

ANJ / La Nueva

Después de que el 7 de agosto un jurado popular declarara culpable a Omar Augusto Candia Flores el Bahía Blanca por el delito de tentativa de homicidio agravado mediando emoción violenta, el juez técnico Christian Yesari le impuso una pena de nueve años de prisión.

Más noticias
El expolicía es juzgado en Bahía Blanca.

Piden 15 años de prisión para expolicía por abusar de la hija de su pareja en Bahía Blanca y Necochea
La ministra Patricia Bullrich ahora no opina lo mismo que cuando era diputada. (Archivo/DIB)

El día que Patricia Bullrich repudió la censura a La Brújula 24 por la difusión de audios

Según informa la Agencia de Noticias Judiciales, el hecho se produjo el 7 de septiembre de 2023 en el patio de una vivienda ubicada en la calle Monseñor Jaime Francisco de Nevares al 2200, donde el acusado habría utilizado un machete con la intención de darle muerte a su pareja -o al menos habiéndose representado que eso podía suceder-, ocasionándole múltiples heridas de gravedad.

La víctima, de 50 años por entonces, presentó dos heridas contuso cortantes en el cuero cabelludo, que se extendieron por la región frontal, profundas, y una gran herida contuso cortante que afectó la totalidad de la superficie de codo izquierdo, con fractura y múltiples heridas contuso cortantes en los dedos de ambas manos.

Durante el juicio, la mujer que fue víctima del hecho dio detalles de la relación que mantenía con el imputado y aseguró que, tras el nacimiento de sus hijos, la misma cambió, al igual que el trato cotidiano que recibía de Candia Flores que -según ella- la desautorizaba y la celaba. (DIB) GML

Temas
Ver más

Piden 15 años de prisión para expolicía por abusar de la hija de su pareja en Bahía Blanca y Necochea

El día que Patricia Bullrich repudió la censura a La Brújula 24 por la difusión de audios

Policía condenado por mentir su domicilio para cobrar un beneficio

Bahía Blanca: le quiso vender el teléfono celular que le había robado a su marido

Bahía Blanca: a 25 años de un doble crimen que conmovió a la ciudad

Las pericias cuestionadas de Virginia Creimer: de juicios mediáticos a denuncias judiciales

Bahía Blanca: cuatro años de prisión por enviar droga por Uber

Mar del Plata: desplazan al jefe de una comisaría y a otros efectivos por desaparición de una denuncia

Tandil: se negó a declarar el joven detenido por el asesinato de Milagros

Detienen a un joven por el femicidio de Claudia Scrazzolo en Tristán Suárez

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Nicolás Rodríguez, detenido por el crimen de Claudia Scrazzollo en Tristán Suárez. (Policía bonaerense)

Detienen a un joven por el femicidio de Claudia Scrazzolo en Tristán Suárez

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Intento de homicidio en Bahía Blanca.

Bahía Blanca: 9 años de prisión por intentar matar a su pareja con un machete

Por  Agencia DIB