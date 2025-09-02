Bahía Blanca: 9 años de prisión por intentar matar a su pareja con un machete

Intento de homicidio en Bahía Blanca. ANJ / La Nueva

Después de que el 7 de agosto un jurado popular declarara culpable a Omar Augusto Candia Flores el Bahía Blanca por el delito de tentativa de homicidio agravado mediando emoción violenta, el juez técnico Christian Yesari le impuso una pena de nueve años de prisión.

Según informa la Agencia de Noticias Judiciales, el hecho se produjo el 7 de septiembre de 2023 en el patio de una vivienda ubicada en la calle Monseñor Jaime Francisco de Nevares al 2200, donde el acusado habría utilizado un machete con la intención de darle muerte a su pareja -o al menos habiéndose representado que eso podía suceder-, ocasionándole múltiples heridas de gravedad.

La víctima, de 50 años por entonces, presentó dos heridas contuso cortantes en el cuero cabelludo, que se extendieron por la región frontal, profundas, y una gran herida contuso cortante que afectó la totalidad de la superficie de codo izquierdo, con fractura y múltiples heridas contuso cortantes en los dedos de ambas manos.

Durante el juicio, la mujer que fue víctima del hecho dio detalles de la relación que mantenía con el imputado y aseguró que, tras el nacimiento de sus hijos, la misma cambió, al igual que el trato cotidiano que recibía de Candia Flores que -según ella- la desautorizaba y la celaba. (DIB) GML

