Bahía Blanca: a 25 años de un doble crimen que conmovió a la ciudad

El doble crimen de María Victoria Chiaradía y Horacio Iglesia Braun fue uno de los homicidios que marcó la historia a Bahía Blanca. El asesinato de la joven pareja de novios, ambos de solo 19 años, provocó una conmoción social pocas veces vista en la ciudad. Iglesia Braun era hijo del fallecido comisario mayor Héctor Iglesia, quien llegó a ocupar el cargo de jefe de la Policía Bonaerense, según recuerda hoy La Nueva.

La Justicia logró acreditar que a los jóvenes los interceptaron en las afueras de Bahía Blanca con el objetivo de robarles el Chevrolet Corsa que pertenecía al uniformado y que la pareja había tomado prestado para salir la noche del sábado 26 de agosto de 2000. En ese entonces, el robo de vehículos destinados al desguace o a la adulteración era uno de los delitos más frecuentes en la provincia de Buenos Aires. Se sospecha -aunque nunca pudo comprobarse- que los asesinaron porque el joven reconoció entre los atacantes a un policía, posiblemente cercano o conocido de su padre.

Tras una investigación encabezada por el entonces fiscal -hoy juez- Eduardo d'Empaire, fueron condenados como instigadores el tallerista suarense Martín Goyeneche; el autopartista de 9 de Julio, Juan Antonio Corona, y el vendedor de autos de Laferrere, Rubén Oscar Martín; los dos últimos ya fallecieron. También murió, en 2019, el único condenado a prisión perpetua como autor material del doble crimen: Gustavo Javier Ravainera, apodado "Lagarto".

La etapa penal del caso se cerró sin que se pudiera avanzar sobre otros posibles partícipes del hecho -dos imputados fueron absueltos por el beneficio de la duda- ni sobre el presunto "brazo" policial involucrado. Y a 25 años del crimen, sigue vigente la demanda civil por daños y perjuicios contra los acusados.

Martín Iglesia Braun, hermano de Horacio, recordó que su padre, el comisario, falleció mientras la causa penal aún estaba en curso y no llegó a ver las condenas. Su madre, Silvia Braun, enfrenta desde hace años una enfermedad y "no sé si va a poder ver el resultado civil". (DIB) GML

