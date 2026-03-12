Agro: informe del INTA asegura que en las campañas 2026/2027 habrá disponibilidad de agua para cultivos

Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) y Natalia Gattinoni, meteoróloga del Instituto de Clima y Agua del INTA, en Expoagro.

En el marco de la megamuestra Expoagro que desarrolla en San Nicolás , especialistas del INTA presentaron una ponencia en la que expusieron las perspectivas climáticas que se avizoran para las próximas campañas agrícolas, poniendo especial énfasis en la situación hídrica de los últimos años.

Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) y Natalia Gattinoni, meteoróloga del Instituto de Clima y Agua del INTA, presentaron la exposición "¿Niña, Niño o Neutro? Claves climáticas y agronómicas para decidir en la campaña 2026" .

"Luego de la gran sequía acumulada de 2021 a 2024, estamos en una tendencia en la que recuperamos los valores promedios de agua, o incluso los podemos superar" , afirmó Mercuri. Por su parte, a la hora de analizar la tendencia de los últimos años, Gattinoni indicó que “en los últimos diez años estuvimos más influenciados por Niñas en un 70%”. En esa línea, agregó: “Se inició la campaña con buena disponibilidad de agua en invierno e inicios de la primavera, pero a partir de fin de año y principios de 2026, hubo una marcada falta de agua , sectores sin precipitación y zonas que no logran recuperarse”.

“Para los últimos pasos de la campaña no se avizoran problemas para la cosecha, pero qué pasa con los cultivos en este momento”, señaló Mercuri quien agregó: “Esperamos se pueda recuperar el agua para el maíz tardío y la soja de segunda”. Los especialistas coincidieron que para la segunda parte del mes de marzo se esperan precipitaciones necesarias para mirar la recarga en el suelo.

De acuerdo con Mercuri, “el período de recarga es muy importante y en los años donde hay una tendencia húmeda se mantienen las precipitaciones en el invierno, lo cual es el puntapié de la campaña para lograr reservas”.

Gattinoni, asimismo, indicó: “Venimos de una Niña que no se terminaba de definir y finalizamos esta campaña con un evento que se está debilitando”. En ese punto, aseguró que los pronósticos actualizados a febrero marcan condiciones neutrales para este otoño-invierno en un 70%. “Terminaría el enfriamiento del Pacífico muy rápidamente y el clima se va a desarrollar con más normalidad”, dijo la meteoróloga del INTA.

El trimestre junio/julio/agosto muestra chances de precipitaciones normales en la región Pampeana y podemos tener una salida del invierno con probabilidad de lluvias superiores a lo normal en la Pampa deprimida, noreste de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Entre Ríos.

Próxima campaña

Gattinoni hizo hincapié en la importancia de planificar las campañas ante los eventos climáticos que puede pronosticarse con datos certeros. "Los modelos internacionales marcan que la probabilidad de que ocurra El Niño es de un 60%. El océano va hacia condiciones más cálidas lo que significa que hay que planificar, hay que ir mirando no solo la campaña fina sino la gruesa”, subrayó.

En tanto, Mercuri especificó: “Que no sea Niña es muy importante para nuestro sector productivo porque es la principal causa que debilita la probabilidad de precipitaciones”.

En este sentido, el director del CIRN, remarcó que es muy importante analizar zona por zona los riesgos más probables acorde a la fase climática esperada. “Por eso, integrar clima y agronomía desde ahora, tempranamente en la planificación, puede marcar la diferencia en los resultados de la próxima campaña”, aseguró.

