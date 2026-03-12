La Cámpora presente en Expoagro: gesto de Mayra Mendoza y "Wado" de Pedro

La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza , y el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro , recorrieron este jueves la muestra Expoagro , que se desarrolla en el predio ferial y el autódromo de la ciudad de San Nicolás, donde destacaron la importancia del sector agropecuario para el país.

“ Este sector es uno de los más importantes de nuestra producción , como provincia de Buenos Aires y también como país. Hay que contar con una mirada integral del aporte que todos los sectores debemos hacer para poder tener lo que necesita nuestro país, donde existe un fuerte complemento entre el campo y la industria”, sostuvo Mendoza , acompañada por el exministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez .

“Un modelo de Argentina que pueda apostar a tener mayor producción, a darle valor agregado, a generar trabajo y a recuperar la capacidad de producción”, agregó la dirigente de La Cámpora . Y aprovechó para criticar el discurso del presidente Javier Milei en contra de los sectores industriales.

“El desempleo está creciendo, la realidad se impone. Por eso estamos también acá para conocer un poco más de este sector, que como decía, es uno de los más importantes para nuestra provincia”, señaló Mendoza

Asimismo, destacó el rol de Cristina Fernández de Kirchner y llamó a trabajar en la redistribución de los ingresos. “El último buen gobierno en la Argentina fue el de Cristina y tenemos una concepción respecto a que los números tienen que cerrar pero con la gente adentro. No puede haber una concentración de la riqueza en manos de unos pocos, sino una redistribución que permita que todos tengan mejores condiciones de vida. Hay que cuidar a los argentinos y no solo los intereses de los de afuera”, afirmó.

de pedro en Expoagro Eduardo de Pedro e intendentes en Expoagro.

“Wado” de Pedro en Expoagro

Otro integrante de La Cámpora que también pasó por la muestra fue De Pedro, y señaló que el financiamiento al campo se da, a pesar que “hay un discurso donde dicen que el Estado debe desaparecer”.

Según expresó, el movimiento que se genera alrededor de la actividad agroindustrial refleja no solo el nivel de producción del país, sino también el arraigo territorial y la vida económica de muchas localidades del interior. Y resaltó el rol estatal para el sector. “Hay un discurso donde dicen que el Estado debe desaparecer, pero acá vemos que hay una fuerte presencia de los bancos públicos para financiar al campo”, lanzó.

De Pedro se mostró, en otros, con el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo y con los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora); Federico Achaval (Pilar); Gustavo Menendez (Merlo); Gastón Granados (Ezeiza); Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Marisa Fassi (Cañuelas).

Fuente: Agencia DIB