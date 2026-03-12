La inflación de febrero volvió a ser del 2,9% y acumula 5,9% en lo que va del año

La inflación de febrero fue del 2,9%, repitiendo así el número de enero, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) . Con este nuevo 2,9%, la inflación acumulada en los primeros dos meses del año alcanzó el 5,9%, mientras que la variación interanual llegó al 33,1%.

En marzo del año pasado, siempre según el Indec, la inflación fue del 3,7%. En abril bajó al 2,8% y en mayo, al 1,5%. Desde entonces, comenzó a escalar: 1,6% en junio; 1,9% en julio y agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre; 2,5% en noviembre; 2,8% en diciembre; 2,9% en enero y febrero. El Presupuesto aprobado el año pasado por el Congreso de la Nación proyectaba para este año una inflación del 10,1%; ya va 5,9% en dos meses.

De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), entre las divisiones que integran la canasta del índice, la mayor suba del mes se registró en “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con un incremento de 6,8%. Según el informe oficial, este comportamiento se explicó principalmente por aumentos en las tarifas de servicios públicos y por modificaciones en los esquemas de subsidios aplicados en distintas provincias.

La segunda división con mayor incremento fue “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, que aumentó 3,3% en febrero. Este rubro también fue el de mayor incidencia en la variación mensual del índice en la mayoría de las regiones del país, impulsado principalmente por las subas registradas en carnes y derivados.

En contraste, los menores aumentos del mes se observaron en “Bebidas alcohólicas y tabaco”, con una variación de 0,6%, y en Prendas de vestir y calzado, que no registró cambios en promedio durante febrero.

El Índice de Precios al Consumidor registró una variación de 2,9% en febrero. La inflación núcleo fue de 3,1%, en tanto los precios de los bienes y servicios regulados crecieron 4,3% y los estacionales se redujeron 1,3%.

La inflación interanual fue de 33,1%, con una suba…



La inflación interanual fue de 33,1%, con una suba… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 12, 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, no ponderó los números del Indec. Sin embargo, explicó: "La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente. Esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido, tras registrar una suba de 10,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025".

A su vez, Caputo defendió el horizonte económico del Gobierno: "El equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del BCRA son prioridades del programa económico que permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales".

Inflación: los números del Indec

Al analizar la evolución por regiones, la variación mensual del índice mostró diferencias entre las distintas zonas del país. El Noroeste registró la mayor suba con 3,5%, seguido por Cuyo con 3,4% y la región Pampeana con 3,0%. En el Gran Buenos Aires el aumento fue de 2,6%, el más bajo a nivel nacional, mientras que en Patagonia alcanzó 3,0%.

En cuanto a la composición por tipo de bienes y servicios, los servicios aumentaron 4% en febrero, por encima de los bienes, que registraron una suba de 2,3%. En términos interanuales, los servicios acumularon un incremento de 43,4%, mientras que los bienes aumentaron 28,4%. Si se consideran las categorías analíticas del índice, los precios regulados registraron el mayor incremento mensual, con una suba de 4,3%. Les siguieron el IPC núcleo, que avanzó 3,1%, mientras que los precios estacionales mostraron una caída de 1,3% durante el mismo período.

El informe también incluye precios promedio de algunos productos de la canasta relevada en el Gran Buenos Aires. Entre ellos, el kilo de pan francés se ubicó en $ 4.201,87, la carne picada común en $ 9.521,40, el pollo entero en $ 4.488,99 y el litro de leche fresca en $ 1.692,46 durante febrero de 2026.

Fuente: Agencia DIB