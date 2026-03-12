La Provincia avanza con cinco parques solares en el interior

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio el último paso administrativo para poner en funcionamiento cinco parques solares que aportarán energía renovable al sistema en puntos críticos del interior. Lo hizo a través de la firma de convenios de operación y mantenimiento con entidades eléctricas que prestan servicio en Azul , Alberti , Punta Indio , San Cayetano y Coronel Rosales .

Si bien los cinco parques ya están en obra desde el año pasado con inversión de la administración provincial, ahora se puso en manos de las prestadoras locales, algunas de ellas cooperativas, la preservación de los mismos.

El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni , firmó los convenios para los parques solares instalados en esas cinco ciudades en un acto que contó con la presencia de sus intendentes , de las cooperativas eléctricas y de Ricardo Lospinnato , el coordinador ejecutivo del Programa de Incentivo a la Generación Distribuida ( Proinged ).

Estas cinco nuevas intervenciones se suman a los 26 que ya se encuentran operativos en el territorio bonaerense y que, junto al sistema de generación renovable de la Isla Martín García, alcanzan un total de 11.5 MW de potencia instalada. Ahora, se sumarán 4 megavatios más, producto de los cinco parques que tendrán una inversión final de 2,5 millones de dólares.

La concreción de estos parques brindará una solución a problemas estructurales de restricciones del servicio eléctrico local, y lo hará con energía limpia, alcanzando una generación estimada de 4 megavatios al año, lo que equivale al abastecimiento de 1.300 hogares.

Las obras están en las localidades de Pehuen Có (Coronel Rosales), San Cayetano, 16 de Julio (Azul), Pipinas (Punta Indio) y Alberti. En el caso de los parques de Pehuen Có y San Cayetano, se incorporará, además, un sistema de almacenamiento en baterías de litio, que permitirá cargar de energía y atender las demandas fuera del horario solar.

“Se trata de una inversión muy importante que marca un antes y un después para nuestra villa balnearia y para todo Coronel Rosales, porque nos permite avanzar hacia una matriz energética más moderna, eficiente y sustentable”, dijo el intendente local, Rodrigo Aristimuño.

