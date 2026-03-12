jueves 12 de marzo de 2026
12 de marzo de 2026 - 13:59

La Plata: evacuaron las facultades de Humanidades y Psicología por una amenaza de bomba

Las autoridades recibieron “un llamado contundente” cerca del mediodía que avisaba de la amenaza. Había alumnos rindiendo exámenes.

Por Agencia DIB
La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata.&nbsp;

Se vivió este jueves un momento de extrema tensión en las facultades de Humanidades y Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), cuando se recibió una amenaza de bomba en el predio del ex BIM 3, realizada en forma anónima.

Ante la situación, conforme el protocolo correspondiente, las autoridades de la unidad académica ordenaron evacuar el edificio y solicitaron a estudiantes y a todo el personal -docente y nodocente- esperar en el campo de deportes del predio, situado en 122 y 50.

“Un llamado contundente”

Fuentes calificadas reportaron que en horas del mediodía "hubo un llamado telefónico muy contundente por la colocación de explosivos en uno de los edificios".

"Las facultades aplicaron el protocolo para casos de amenazas por la presencia de explosivos, que implica evacuar a los chicos hacia un sector descampado", explicó la fuente, citada por El Día.

Finalmente, se hizo presente la Brigada de Explosivos de la Policía Bonaerense a fin de llevar a cabo una inspección en el lugar.

No suspendieron los finales

Las amenazas tuvieron lugar ante la presencia de alumnos que concurrieron a rendir en las mesas de exámenes finales, entre ellos numerosos internos del Servicio Penitenciario Bonaerense.

De hecho, desde la Facultad se informó que a pesar de la amenaza de bomba las mesas de exámenes no se suspendieron, sino que fueron trasladadas a otras áreas del predio.

Fuente: Agencia DIB

