Se presentó "En los muelles", un libro con los puertos bonaerenses y sus historias

Bahía Blanca -en la foto en 1905- uno de los ocho puertos bonaerenses que están en el libro "En los muelles".

Bahía Blanca, Coronel Rosales, Dock Sud, La Plata, Mar del Plata, Quequén, San Nicolás y San Pedro. Los ocho puertos de la provincia de Buenos Aires cuyas historias están en “En los muelles” , obra que fue presentada en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

El proyecto -realizado en conjunto entre los ministerios de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, de Comunicación Pública provincial, y Ediciones Bonaerenses, dependiente de la Secretaría General de Gobierno- reseña las claves económicas, políticas y de infraestructura que dieron origen a cada uno de estos puertos. Pero también, otorga una mirada sobre su impacto ambiental, su influencia en el sistema provincial y su integración con las comunidades locales.

En la presentación participaron el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, quien a su vez llevó a cabo el primer capítulo del libro que ofrece un marco general sobre los procesos históricos, políticos y económicos en que la historia de los puertos se inscribe. También disertaron Agustín Arzac, director Ejecutivo de Ediciones Bonaerenses; Eugenia Younis, autora del capítulo del Puerto La Plata; y Bahía Luna, quién estuvo a cargo de la coordinación del libro por parte de la subsecretaría de Asuntos Portuarios.

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Cada capítulo aborda los antecedentes históricos de cada uno de los puertos, su planificación y construcción, la ampliación de sus infraestructuras, el vínculo con sus comunidades, su relación con el entramado productivo local y su presente. También, cuestiones tales como su impacto ambiental y la perspectiva de género, la influencia que tienen en el desarrollo de la actividad portuaria provincial y en el proceso de construcción de sus identidades locales.

Al respecto, Lucero señaló que este libro “constituye un aporte necesario frente a la ausencia de estudios sistemáticos sobre nuestros puertos, a fin de recuperar la identidad bonaerense, que es, también, recuperar su historia”.

Fuente: Agencia DIB