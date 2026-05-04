lunes 04 de mayo de 2026
4 de mayo de 2026 - 18:44

Se presentó "En los muelles", un libro con los puertos bonaerenses y sus historias

Es una publicación de Ediciones Bonaerenses con la historia de los ocho puertos públicos comerciales de la Provincia, obra que fue presentada en la Feria del Libro.

Por Agencia DIB
Bahía Blanca -en la foto en 1905- uno de los ocho puertos bonaerenses que están en el libro En los muelles.

Bahía Blanca -en la foto en 1905- uno de los ocho puertos bonaerenses que están en el libro "En los muelles".

Ediciones Bonaerenses.
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Belén Luna, Eugenia Younis, Juan Cruz Lucero y Agustín Arzac, en la presentación de En los muelles.

Belén Luna, Eugenia Younis, Juan Cruz Lucero y Agustín Arzac, en la presentación de "En los muelles".

El stand de la Provincia en la 50 Feria del Libro de Buenos Aires.

El stand de la Provincia en la 50 Feria del Libro de Buenos Aires.

Bahía Blanca, Coronel Rosales, Dock Sud, La Plata, Mar del Plata, Quequén, San Nicolás y San Pedro. Los ocho puertos de la provincia de Buenos Aires cuyas historias están en “En los muelles”, obra que fue presentada en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

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tapa libro En Los Muelles rs

El proyecto -realizado en conjunto entre los ministerios de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, de Comunicación Pública provincial, y Ediciones Bonaerenses, dependiente de la Secretaría General de Gobierno- reseña las claves económicas, políticas y de infraestructura que dieron origen a cada uno de estos puertos. Pero también, otorga una mirada sobre su impacto ambiental, su influencia en el sistema provincial y su integración con las comunidades locales.

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En la presentación participaron el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, quien a su vez llevó a cabo el primer capítulo del libro que ofrece un marco general sobre los procesos históricos, políticos y económicos en que la historia de los puertos se inscribe. También disertaron Agustín Arzac, director Ejecutivo de Ediciones Bonaerenses; Eugenia Younis, autora del capítulo del Puerto La Plata; y Bahía Luna, quién estuvo a cargo de la coordinación del libro por parte de la subsecretaría de Asuntos Portuarios.

feria del libro stand bonaerense rs

Cada capítulo aborda los antecedentes históricos de cada uno de los puertos, su planificación y construcción, la ampliación de sus infraestructuras, el vínculo con sus comunidades, su relación con el entramado productivo local y su presente. También, cuestiones tales como su impacto ambiental y la perspectiva de género, la influencia que tienen en el desarrollo de la actividad portuaria provincial y en el proceso de construcción de sus identidades locales.

Al respecto, Lucero señaló que este libro “constituye un aporte necesario frente a la ausencia de estudios sistemáticos sobre nuestros puertos, a fin de recuperar la identidad bonaerense, que es, también, recuperar su historia”.

Fuente: Agencia DIB

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