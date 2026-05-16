La bailarina platense Celia Millán, un puente artístico entre Alemania y Argentina

La bailarina y coreógrafa platense Celia Millán continúa consolidando una destacada trayectoria internacional en Europa y Argentina. Actualmente atraviesa un momento de intensa actividad artística entre Alemania , como coreógrafa de la histórica Bauhaus Dessau , y la ampliación del Centro de Danza Ballet Lab en La Plata , su ciudad natal.

Formada en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y con una extensa carrera como intérprete y creadora en compañías y proyectos de renombre internacional, Millán desarrolla desde hace años una estrecha relación artística con la histórica Bauhaus Dessau, una de las instituciones más influyentes del arte, la arquitectura y el diseño del siglo XX.

En este contexto, la artista se encuentra trabajando en “EXTREM hoch 4” , su quinta creación coreográfica para Bauhaus Dessau. La nueva producción propone una impactante performance vertical sobre la emblemática fachada del edificio histórico de la Bauhaus , inspirada en las ideas escénicas y espaciales de Oskar Schlemmer y en la tradición experimental de la escuela alemana.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto será la utilización de música original del compositor platense Rodolfo Corbetta , con quien Celia Millán ya colaboró en anteriores producciones vinculadas a Bauhaus Dessau. Entre ellas se encuentra “Bauhaus Geister” , estrenada durante las celebraciones por los 100 años de la institución y reconocida por integrar danza, arquitectura y naturaleza en una experiencia escénica contemporánea.

geister La obra "Bauhaus Geister".

La nueva obra reafirma así un puente artístico entre La Plata y Alemania, llevando nuevamente el trabajo de artistas platenses a uno de los centros culturales más emblemáticos de Europa.

En La Plata

Por otro lado, Celia Millán trabaja desde hace años junto al maestro Carlos Rulfi, director de la Orquesta Municipal de Tango de La Plata, con quien desarrolló el espectáculo “Tango sin Fronteras”, una creación de la coreógrafa que reunió danza y música en un formato escénico de gran proyección internacional. Millán llevó el espectáculo y a la Orquesta Municipal de Tango de La Plata de gira por Europa, con presentaciones en ciudades como La Plata, Berlín, Dresden, Potsdam, Bautzen, Dessau y Görlitz, entre otras. Actualmente, junto al maestro Rulfi al frente de la dirección musical, se encuentra preparando una nueva obra de Tango/Ballet Sinfónico con la proyección de presentarse en ambos continentes.

Paralelamente, Millán, fundadora y directora del Centro de Danzas Ballet Lab, acaba de trasladar el espacio a su nueva sede, ubicada en pleno centro de la ciudad de La Plata.

Ballet Lab, con una trayectoria de casi una década y la coordinación general del bailarín Emmanuel Rodríguez, se ha consolidado como un punto de encuentro para la formación artística, con una sólida base académica y diferentes disciplinas que aportan al desarrollo profesional del bailarín, y con la perspectiva de incorporar progresivamente nuevos lenguajes como el tango y la danza jazz. El estudio cuenta además con piso flotante especialmente diseñado para proteger las articulaciones y prevenir lesiones, así como con tapete de ballet alemán, posicionándolo entre los espacios de danza mejor equipados de la ciudad de La Plata.

Con una carrera que une tradición y experimentación, Celia Millán continúa expandiendo un lenguaje propio que conecta la danza con la arquitectura, la música y la identidad cultural argentina en escenarios internacionales.

Fuente: Agencia DIB