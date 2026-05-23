sábado 23 de mayo de 2026
23 de mayo de 2026 - 11:53

Banco Central: la morosidad es del 14,2% en préstamos personales y del 40% entre jóvenes

Hoy la morosidad alcanza a 6,3 millones de argentinos y según el Banco Central afecta a 4 de cada 10 menores de 25 años.

Por Agencia DIB
De acuerdo al Banco Central, los jóvenes son los más morosos del sistema.

De acuerdo al Banco Central, los jóvenes son los más morosos del sistema.

El Norte

El Banco Central confirmó que la morosidad en los créditos destinados a familias alcanzó en marzo un nuevo récord y llegó al 11,5%, el nivel más alto desde 2004. El dato muestra mayores dificultades para cumplir con los pagos, especialmente en préstamos personales y tarjetas de crédito.

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Préstamos personales en rojo

Según el informe difundido, la línea con mayor irregularidad es la de préstamos personales, cuya mora ascendió al 14,2%. Esto explica por qué las tasas de interés en este rubro son tan altas, con un promedio nominal anual del 67% en los últimos dos meses, informó El Norte de San Nicolás.

Las tarjetas de crédito aparecen como la segunda línea con mayores dificultades de pago, con un nivel de morosidad del 11,7%. En tanto, los créditos prendarios e hipotecarios registraron porcentajes más bajos, del 6,9% y 1,4%, respectivamente, aunque ambos también evidenciaron un deterioro respecto de meses anteriores.

Entre las empresas, la irregularidad alcanzó el 3,1% en marzo. Aunque el porcentaje es considerablemente menor al de los hogares, también representa una suba frente al 0,7% observado hacia fines de 2024.

La opinión del Banco Provincia

A su vez, el Banco Provincia indicó que el incremento de la mora en los hogares responde a factores macroeconómicos y no a decisiones individuales ya que la caída de los salarios reales, el aumento de costos fijos por encima de la inflación y el desempleo atentan contra la capacidad de pago.

El informe indicó que la mejora superior al 15% en el poder adquisitivo de trabajadores formales entre principios y fines de 2024 generó expectativas de ingresos más sostenibles, lo que alentó consumos que posteriormente no pudieron afrontarse. Sin embargo, los ingresos retrocedieron en 11 de los últimos 15 meses y se sumó la dificultad para refinanciar préstamos tras la suba de tasas ocurrida en el segundo semestre de 2025.

El Banco Provincia también remarcó el impacto del aumento en las tarifas de servicios públicos sobre el ingreso disponible. Según el estudio, en los últimos dos años el poder de compra cayó 13,2% para usuarios sin subsidios y 11,7% para quienes sí cuentan con asistencia estatal. “En síntesis, menos poder adquisitivo y más gastos fijos motivaron el salto en la irregularidad de cartera”.

El deterioro aparece además vinculado al mercado laboral. De acuerdo con el informe, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 la mora creció con mayor intensidad en provincias donde más empleo se perdió, como Santa Cruz, Tierra del Fuego y Formosa.

Alerta entre los jóvenes

El segmento juvenil es el más afectado, según el informe el 40% de los menores de 25 años que tomaron créditos tiene problemas para devolverlos; esto también habla de una falta de educación financiera. En paralelo, la desocupación mostró un incremento más marcado en esa franja etaria durante 2025, con subas de 3,7 puntos porcentuales entre varones y de 3 puntos entre mujeres, frente al aumento de 0,5 puntos registrado en mayores de 25 años.

De acuerdo con los datos mencionados, la morosidad alcanza actualmente a 6,3 millones de personas en Argentina. No obstante, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo esta semana que algunos bancos ya observan mejoras en los indicadores. Al mismo tiempo, descartó medidas de asistencia estatal para quienes presentan dificultades de pago y afirmó: “No vamos a usar recursos del Estado para solucionar problemas particulares”.

Fuente: Agencia DIB

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