Feria del Libro: la Provincia de Buenos Aires, presente

La Feria del Libro celebra su 50° edición del 23 de abril al 11 de mayo y como ya es habitual, la Provincia de Buenos Aires tiene su stand, uno de los clásicos del gran acontecimiento cultural de todo el continente.

El Stand 602 del Pabellón Azul de la Sociedad Rural Argentina ofrece más de 700 títulos de 100 editoriales independientes, las novedades de Ediciones Bonaerenses y la presencia de editoriales municipales, además de una nutrida agenda de presentaciones, talleres y homenajes.

También están presentes más de 50 editoriales universitarias de todo el país con más de 100 títulos, la colección Identidades Bonaerenses de la Dirección General de Cultura y Educación y la producción de la editorial MeVeJu del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

A 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, el stand bonaerense se presenta bajo el lema “Una Provincia con Memoria” , un espacio de encuentro donde la literatura y la identidad se entrelazan con la defensa de los Derechos Humanos. La agenda incluye reconocimientos a personalidades y artistas de la cultura perseguidos durante la dictadura, destacando su rol en la construcción de la memoria colectiva y la defensa de la democracia.

“En esta nueva edición, el stand de nuestra Provincia será un espacio de encuentro, donde la palabra y la lectura son herramientas claves para la construcción de la memoria colectiva en tiempos donde nos quieren imponer el olvido y el silencio”, afirmó la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout.

Con identidad bonaerense

Entre las más de 200 actividades previstas, se destacan la presentación del libro "Olvidar es imposible", de Sergio Maldonado, el viernes 24 de abril a las 20, junto a la periodista Ana Cacopardo. El sábado 25 a las 16:00, se presentará la colección "Versos Aparecidos", realizada en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; y ese mismo día, a las 18, los poemas de la segunda edición del Concurso de Poesía Néstor Perlongher.

El miércoles 29 a las 17 tendrá lugar "Palabras para hacer un fuego", una evocación a Alejandra Pizarnik que combina poema, instalación y coda. Y el jueves 7 de mayo a las 21:00 se realizará "Evita, un homenaje", una performance a cargo de Esther Goris.

Ediciones Bonaerenses —la editorial pública estatal del gobierno de la Provincia— presentará parte de su variado catálogo, con títulos como "En el cielo un hombre", de Manuel Crespo; "Trajes y costumbres de la provincia de Buenos Aires", de César Hipólito Bacle; "Como el sol en el alba", de Hamlet Lima Quintana; y "En los muelles", la Historia de los puertos de la Provincia.

Quienes visiten el stand acceden además a un descuento exclusivo del Banco Provincia del 25% pagando con Clave o QR con Cuenta DNI –hasta $8.000 por persona durante todo el evento–, beneficio que se suma a la promoción vigente para todos los stands de la Feria: 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, sin tope de reintegro y con un 10% adicional abonando por NFC.

La Feria Internacional del Libro estará abierta desde las 14:00 hasta las 22:00. Los sábados, domingos y feriados, el horario será de 13 a 22. El sábado 25 de abril será la Noche de la Feria, con horario extendido hasta las 00, y entrada libre a partir de las 20.

Fuente: Agencia DIB