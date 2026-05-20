Escobar: el museo ferroviario escondido en un galpón que asombra a los visitantes

A pocos metros de las vías de la estación Escobar , en un viejo galpón reconvertido en espacio cultural, funciona uno de los museos ferroviarios más curiosos y detallistas de la provincia de Buenos Aires. Se trata del Museo Ferroamigos Escobar , un lugar armado por fanáticos del mundo ferroviario que combina historia, ferromodelismo y piezas originales de distintas épocas del tren argentino .

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El espacio está ubicado en Colón 500 de la ciudad del norte bonaerense y abre únicamente el primer y tercer sábado de cada mes entre las 15 y las 19 horas . La propuesta atrae tanto a familias con chicos como a fanáticos ferroviarios y curiosos que buscan una salida distinta cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

El gran atractivo del museo es su maqueta ferroviaria realizada artesanalmente por los propios integrantes de Ferroamigos Escobar. La estructura ocupa buena parte del salón principal y recrea ciudades, campos, puertos, montañas e industrias atravesadas por trenes eléctricos en movimiento constante . Entre túneles, puentes, estaciones, zonas industriales, sectores rurales y pequeños trenes en funcionamiento , el recorrido recrea distintos paisajes argentinos y escenas típicas del ferrocarril.

Historia

Además de la maqueta, el lugar exhibe objetos históricos vinculados al sistema ferroviario argentino. Hay carteles originales, herramientas, señales, elementos de estaciones y hasta una boletería reconstruida con detalles de época que genera la sensación de viajar varias décadas hacia atrás.

Uno de los aspectos que más destacan quienes visitan el museo es el trabajo minucioso en cada escena. Desde pequeños vehículos y personajes hasta iluminación urbana y pasos a nivel, todo está pensado para recrear el universo ferroviario a escala con precisión.

Datos útiles

Dirección: Colón 500, Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires.

Días y horarios: primer y tercer sábado de cada mes, de 15 a 19.

Entrada general: $ 5.000.

Menores de 12 años y jubilados: $ 3.000.

Menores de 6 años y personas con CUD: gratis.

Fuente: Agencia DIB