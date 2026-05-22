Trágico vuelco en la Ruta 75: un fallecido y un herido cerca de De la Garma

Volcó una camioneta cerca de De la Garma. Chaves Digital

En las últimas horas se produjo un trágico accidente sobre la Ruta Provincial 75, en la zona cercana al acceso de De la Garma conocida como “la curva peligrosa”: una camioneta volcó, quedó herido el chofer y murió el acompañante.

Según informaron medios locales, en base al parte policial, una camioneta Volkswagen Saveiro oriunda de la ciudad de Tandil protagonizó un vuelco en la entrada de De la Garma, en el partido bonaerense de Adolfo Gonzales Chaves, el jueves a eso de las 9.25 horas. Como consecuencia del siniestro, el conductor, identificado como Rubén Darío Maqueira (56), quedó herido y fue trasladado al hospital municipal de Gonzales Chaves para recibir atención médica. En tanto que el acompañante, Miguel Ángel Palmeira (60), falleció en el lugar.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de De la Garma y personal de ambulancia, quienes brindaron los primeros auxilios.

El vehículo pertenecía a una empresa dedicada a la fabricación y venta de muebles de la ciudad de Tandil.

La curva es llamada “peligrosa” por los vecinos por su pronunciado giro de 90 grados. Interviene en la causa el ayudante fiscal Juan Carlos Ustarroz. Se continúan desarrollando actuaciones judiciales a fines de determinar las circunstancias en que se produjo el hecho. Fuente: Agencia DIB

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