miércoles 03 de diciembre de 2025
3 de diciembre de 2025 - 17:44

A.N.A., la robot sensible, fue distinguida en Bahía Blanca y hará una presentación en la UNS

A.N.A. (Artificial Neural Artist), creada por el ingeniero y artista Julian Petrina, fue declarada de Interés Municipal y participará de dos funciones junto al Coro de la Universidad Nacional del Sur y músicos invitados.

Diarios Bonaerenses
Por Ana Roche
El ingeniero y artista Julián Petrina con una obra realizada por A.N.A.. (Instagram)&nbsp;

El ingeniero y artista Julián Petrina con una obra realizada por A.N.A.. (Instagram) 

El Concejo Deliberante de Bahía Blanca declaró de Interés Municipal a A.N.A. (Artificial Neural Artist), una robot capaz de replicar aspectos de la inteligencia básica y emocional del ser humano.

De la ceremonia participaron el presidente del cuerpo legislativo, concejal Mauro Reyes; la directora del Instituto Cultural, Natalia Martirena; el ingeniero y creador de A.N.A., Julián Petrina; y Fernando Duarte, secretario de la Agrupación Cultural Entrepiso.

La distinción acompaña la propuesta "Humanidad Expandida", impulsada por la Agrupación Cultural Entrepiso, que presentará en Bahía Blanca una experiencia artística donde A.N.A. busca desafiar los límites tradicionales del arte. La robot, en el show, logra crear en tiempo real a partir de estímulos del entorno, en diálogo con músicos en vivo y el Coro de la Universidad Nacional del Sur (UNS) José Luis Ramírez Urtasun.

A.N.A. Petrina

Las funciones se realizarán este jueves 4 de diciembre y el viernes 5, a las 20.30, en el Centro Histórico Cultural de la UNS, en la calle Rondeau 29. La entrada es libre y gratuita, aunque con capacidad limitada.

La robot sensible

Según precisó el portal La Nueva, A.N.A. “es una entidad no humana diseñada para responder a estímulos sensoriales y afectivos”. Funciona a través de “redes neuronales y en un sistema endocrino digital que simula hormonas como oxitocina, endorfinas y dopamina, las cuales inciden directamente en su comportamiento y en su proceso creativo”. De este modo, A.N.A. puede reproducir, de manera experimental, rasgos de la inteligencia emocional humana.

Se creador, Julián Petrina, es ingeniero en electrónica y artista, y se dedica a explorar la intersección entre tecnología y sensibilidad humana. Su obra fusiona arte electromecánico, diseño experimental e innovación, con la convicción de que “la tecnología puede funcionar como lenguaje poético”.

A.N.A., presentada en marzo de 2023, es una de sus creaciones más reconocidas. Esta robot con inteligencia artificial es capaz de pintar en tiempo real, guiada por la música y por un sistema endocrino artificial que le permite experimentar emociones y traducirlas en su obra.

Fuente: Agencia DIB

Por  Ana Roche