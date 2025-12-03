El plan de energía solar que jóvenes de Necochea diseñaron para pueblos del municipio

Un grupo de jóvenes egresados del Centro de Formación Profesional N.º 402 "Tomás Paolini" presentó un ambicioso proyecto de parques solares en el Partido de Necochea , enmarcado en la Ley de Generación Distribuida de la provincia de Buenos Aires, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.

Los autores de las propuestas de energía solar son Matías Espíndola, Antonio Leguizamón, Mauro Burgos, Javier Álvarez y José Alonso, acompañados por el profesor Norberto Cafiel, quienes desarrollaron sistemas de generación en baja tensión, sin inyección a media, destinados a redes existentes en distintas localidades del distrito, informó Ecos Diarios.

Uno de los proyectos está pensado para Claraz, pueblo rural de 650 habitantes a 95 kilómetros de la ciudad de Necochea, donde se busca abastecer al Barrio Pachán, conectado a un transformador de 16 KVA. Durante el día, mientras haya radiación solar, la energía que consuman los vecinos provendrá de los panales solares, lo que generará un ahorro económico para la distribuidora, ya que no deberá comprar esa energía a CAMMESA. Por la noche, el sistema volverá a tomar suministro de la red convencional, mejorando además la tensión en otras zonas.

Para el Balneario Los Ángeles -a 35 kilómetros de Necochea, con una población estable de un centenar de personas pero que en verano puede multiplicarse por diez- se diseñaron dos propuestas. La primera prevé un parque solar sobre una subestación de 25 KVA ubicada en el acceso al balneario, que abastecería a más de 25 usuarios durante el día bajo el mismo criterio. La segunda contempla un parque solar aislado con baterías para sectores donde actualmente no hay red eléctrica, permitiendo que los vecinos puedan contar con energía mediante inversores y acumuladores, mientras se avanza en el tendido formal.

Por otra parte, los jóvenes emprendedores expusieron su iniciativa ante la secretaria de Gobierno, Paula Faramiñán, en una reunión de la que participaron los delegados de La Dulce, Ram

reunion de los jóvenes con_delegados Los flamantes egresados en la sede del municipio. Ecos Diarios

ón Santamarina, Juan N. Fernández y Claraz.

Cómo concretar este sueño

Respecto al financiamiento, el profesor Cafiel afirmó que podrá concretarse a través de la Provincia, aportes privados o del propio Municipio, que será quien defina el esquema final. La inversión estimada ronda los 13 a 14 millones de pesos por parque, “un valor similar al de un vehículo usado”, detalló. “Este es el presente, no el futuro. Todo el mundo apuesta a mejorar el medio ambiente y a las energías limpias”, remarcó el docente.

En cuanto a la ejecución, señaló que la primera etapa de obra se realizaría como experiencia formativa para los estudiantes, sin costo de mano de obra. En una segunda instancia, si se avanza con nuevos parques, se buscará que los jóvenes también puedan obtener rentabilidad por su trabajo.

Fuente: Agencia DIB