De los Juegos del Hambre al show de Lilia y la izquierda: las insólitas juras de los diputados de PBA

La jura de los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires dejó momentos desopilantes, algunos lindantes con la violencia verbal, en una sesión preparatoria marcada por la presencia del presidente Javier Milei en los palcos, que fue a resaltar que el oficialismo en hoy la primera minoría en ese cuerpo y recibió aplausos de los militantes libertarios.

Uno de ellos fue Juan Grabois, quien tras jurar con una fórmula lacónica se dio vuelta e hizo un gesto explícito dirigido al palco donde estaba Milei, con un brazo extendido. Algunos lo interpretaron como un saludo peronista, con los dedos en V y otros como el saludo nazi.

Pero no fue ninguno de los dos: Grabois salido con tres dedos extendidos que c orresponde al personaje Katniss Everdeen en el libro y adaptación cinematográfica “Los Juegos del Hambre”, que significa resistencia y rebelión.

Los cruzados anti DD.HH.

La jura del diputado de la izquierda, Nicolás Del Caño y de María Elena “Marita” Velázquez, alineada con Guillermo Moreno, dieron pie al show de Lilia Leoine, muy activa en su objetivo de llamar la atención.

“Por nuestros jubilados que enfrentan a este gobierno represor, por el colectivo de la discapacidad y de la salud, por las niñas y niños masacradas en Gaza, fuera Trump de Venezuela y América Latina y por la clase trabajadora ¡sí, juro!”, dijo Del Caño mientras Lilia Lemoine lanzaba insultos: “!Tomá! replicó el representante de la izquierda.

Los gritos continuaron incluso luego de que los diputados regresaran a sus bancas, cuando Del Caño apuntó contra la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, que había asistido al recinto para presenciar la jura. “Está la represora de Bullrich ahí”, gritó el legislador del FIT. Ante su mención, se oyó a Cipolini preguntar por lo bajo por la exfuncionaria, pero su cercanía al micrófono lo traicionó: “¿Está la Bullrich al final? ¿Dónde está? ¿Ahí abajo está?”.

“En representación del pueblo bonaerense, en representación de mi compañero Guillermo Moreno que ha demostrado lealtad, soy orgullasamente peronista” vociferó y se agarró a gritos con Lilia Lemoine. “Mirá mi amor yo no me voy a callar ¿pero quien te crees que sos?, ¿vos me vas a venir a callar a mí’” replicó.

Las referencias a los 30 mil desaparecidos en la jura de varios legisladores provocó reiterados abucheos y silbidos de las tribunas: se sabe que buena parte de los libertarios hace una militancia de negar que ese haya sido el número de víctimas del terrorismo de Estado en Argentina.

Con la jura del kirchnerista Horacio Pietragalla Corti -ex secretario de DD.HH.- esos cruces llegaron al máximo. Pietragalla Corti jurpo “por los 30 mil compañeros detenidos- desaparecidos, por la justicia que implementó Néstor y por la libertad de Cristina Kirchner”.

Las mujeres en la mira

No involucró directamente a bonaerenses, pero una de las intervenciones más comentada fue la del diputado radical Gerardo Cipolini, presidente previsional del Senado, a cargo de la sesión en varias oportunidades. Al menos en tres oportunidades, el radical dedicó comentarios fuera de lugar sobre la apariencia de las diputadas que se acercaban a jurar. “Rosario Goitía… che, ¡qué buena que está…!”, se escuchó con el micrófono abierto cuando la libertaria chaqueña se acercó al estrado. Fórmula que repitió con la formoseña del PJ María Graciela de la Rosa. “¡Che, qué linda!“, fue la tercera reacción, esta vez hacia la libertaria de San Luis Mónica Becerra.

Fuente: Agencia DIB.