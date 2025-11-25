martes 25 de noviembre de 2025
25 de noviembre de 2025 - 09:44

Black Friday 2025 en Argentina: ¿cuáles son los rubros más buscados?

El evento tendrá lugar entre el 28 de noviembre y el 1º de diciembre. Miles de personas ya están armando listas de productos y servicios a comprar.

Por Agencia DIB
A pocos días del Black Friday 2025, muchos consumidores ya están haciendo sus listas y una gran cantidad de comercios ya se prepara para recibir compras en masa. Durante el evento, que comienza este viernes 28 de noviembre en Argentina, algunos rubros vuelven a liderar las búsquedas y expectativas de consumo. Y entre ellos, tecnología y viajes son los que se espera que tengan más demanda.

A los ya nombrados se suman, según los expertos, electrodomésticos, moda y belleza.

En tecnología los celulares lideran, pero, también notebooks y tablets están entre los productos más buscados. Televisores y asistentes para el hogar inteligente también entran en la lista.

En relación al turismo, pensando en las vacaciones de verano que se vienen, los paquetes de viajes, vuelos y hoteles también son muy buscados por los descuentos y las promociones.

Además, en el sector electrodomésticos, el Black Friday es una buena fecha para aprovechar y generar un recambio, o bien sumar, por ejemplo, heladeras, lavarropas, cocinas, aspiradoras.

La ropa y el calzado deportivo también contarán con precios accesibles para aprovechar, pensando en la actividad física durante el verano.

