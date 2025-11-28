La 36ª 1000 Millas Sport conmueven a los turistas que llegaron a Bariloche

Las joyas automovilísticas en su paso por el Centro Cívico de Bariloche.

Los participantes de las 1000 Millas Sport, con el Llao Llao de fondo.

La ciudad de Bariloche volvió a posicionarse en la escena internacional del automovilismo histórico con la 36ª edición de las 1000 Millas Sport , que se desarrolla del 26 al 29 de noviembre con autos icónicos, por las provincias de Río Negro y Neuquén.

Bariloche tuvo su 54ª Fiesta Nacional de la Nieve

Una escapada a Bariloche para disfrutar sus colores

El secretario de Turismo municipal, Sergio Herrero , celebró que la ciudad sea nuevamente sede de un evento de esta magnitud y subrayó el impacto en la actividad local. “Cada competencia internacional que elige Bariloche nos ayuda a romper la estacionalidad y genera trabajo para los barilochenses”, expresó, a la vez que agregó: “La presencia de este gran evento forma parte también de los esfuerzos que realizamos desde la Municipalidad y el Emprotur para posicionar a Bariloche todo el año ”.

Días atrás Bariloche a unos 60 superautos en la edición 2025 de la Ferrari Cavalcade Adventure , que tuvo como epicentro al Hotel Llao Llao a partir del domingo 16 y culminó en la ciudad de Buenos Aires el lunes 24.una fuerte presencia mediática nacional e internacional.

La primera etapa comenzó el jueves 27 por la mañana desde el Llao Llao, siguió por Circuito Chico, Brazo Huemul, Villa La Angostura y el Camino de los Siete Lagos, con regreso a Bariloche por Dina Huapi. Tras el cierre de la jornada, los equipos compartieron una cena en el hotel Llao Llao.

La actividad continuó el viernes 28 con la segunda etapa, nuevamente desde Llao Llao rumbo a Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Alicurá y Villa Llanquín, antes de retornar a la ciudad. Fue una de las jornadas más extensas y escénicas de la competencia, combinando cordillera, lagos y estepa.

Finalmente, el sábado 29 es la tercera etapa, con un recorrido que unirá Llao Llao, Cerro Catedral, Villa Mascardi, El Bolsón y el camping Baqueanos, para luego regresar al punto de partida. A la noche, cena de gala y el remate solidario a beneficio del Banco de Alimentos y distintas ONG de la región.

Con autos deportivos clásicos y paisajes que cautivan a visitantes de todo el mundo, Bariloche volvió a demostrar por qué es uno de los escenarios preferidos para los grandes eventos automovilísticos del continente.

Qué autos pueden participar

El reglamento de las 1000 Millas Sport divide a los participantes en cinco categorías:

* Categoría C: vehículos fabricados hasta el 31-12-1930

* Categoría D: vehículos fabricados entre el 1-1-1931 y 31-12-1945

* Categoría E: vehículos fabricados entre el 1-1-1946 y 31-12-1960

* Categoría F: vehículos fabricados entre el 1-1-1961 y 31-12-1970.

* Categoría G: vehículos fabricados entre el 1-1-1971 y 31-12-1985.