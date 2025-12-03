Estrenos de cine y series con Lali, los Montaner, The Doors y la ganadora de Cannes

A.N.A., la robot sensible, fue distinguida en Bahía Blanca y hará una presentación en la UNS

Dirigido por Lautaro Espósito, el documental avanza con la misma electricidad que su protagonista, evita la cronología escolar para captar un pulso: el de una artista que se reinventa incluso cuando pareciera no quedarle un territorio nuevo por explorar. Entre archivo, backstage y momentos íntimos, muestra la tensión entre autenticidad y espectáculo, y la disciplina feroz que sostiene su carrera.

El resultado es un retrato vibrante que admira sin idealizar . La película se asoma a la maquinaria interna que impulsa a Lali, donde el vértigo del escenario convive con silencios que rara vez se ven. Se propone no como un cierre, sino una instantánea poderosa de una figura que sigue tan movimiento como la primera vez.

Embed - Lali: La que le gana al tiempo | Tráiler oficial | Netflix

Los Montaner Temporada 2

Disney+ (4/12)

Producida por Ntertain Studios / Disney+, retrata a la familia Montaner en un nuevo giro de vida cargado de hitos íntimos y públicos. Esta temporada no se queda en la música: registra el crecimiento de la familia (con la llegada del primer bebé de Mau y Sara), los dilemas vitales de cada uno (Stef ante la posibilidad de ser madre o continuar su carrera, Ricardo replanteando su retiro), cambios de discográfica, giras, y mudanzas emocionales; todo lo cotidiano y lo extraordinario convive en una misma escena.

El formato de docu-reality permite ver más allá del escenario: emerge una familia que trata de sostener vínculos reales entre la exposición mediática, las controversias, las giras y los proyectos. Es una mezcla de luces de show, silencios domésticos y decisiones difíciles, presentada sin filtros aunque con cierto pulido narrativo. No es un ideal de perfección: es una radiografía honesta de lo que significa vivir bajo el ojo público mientras se intenta conservar humanidad.

En síntesis: Cercana, turbulenta, humana.

Embed - Los Montaner | Nueva temporada | Disney+

"The Abandons"

"Los abandonados" (EE.UU./2025) Netflix 4/12

Es una serie de tono western creada por Kurt Sutter y dirigida en varios episodios por Otto Bathurst y Stephen Surjik. La trama se sitúa en la frontera estadounidense de mediados del siglo XIX, donde dos familias antagónicas —una poderosa y aristocrática, la otra compuesta por huérfanos y marginados— se enfrentan por el control de unas tierras codiciadas.

Las interpretaciones de Gillian Anderson y Lena Headey sostienen el pulso dramático de una historia atravesada por violencia, ambición y secretos que emergen a medida que el territorio se vuelve campo de batalla.

La trama rescata el western desde su costado más crudo, exhibiendo cómo el poder y la justicia rara vez coinciden cuando la frontera se convierte en un territorio sin reglas.

En síntesis: Violencia, clanes, traición.

Embed - LOS ABANDONADOS Trailer SUBTITULADO / The Abandons Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix

"The Newyorker At 100"

Netflix (4/12)

El documental de Marshall Curry se sumerge detrás de escena en las redacciones, mesas de edición, salas de dibujo y procesos creativos de la legendaria revista The New Yorker, exponiendo la meticulosa obsesión por la precisión, el humor, la ficción literaria y el periodismo riguroso que le dieron prestigio durante un siglo. Con voces de redactores, editores, fact-checkers, dibujantes y narrado por Julianne Moore, retrata tanto su histórico legado como los desafíos contemporáneos del periodismo.

En un mundo saturado por lo efímero recuerda que la profundidad, la paciencia y la rigurosidad siguen siendo armas esenciales.

En síntesis: Profesionalismo, legado, resistencia.

Embed - The New Yorker at 100 | Official Trailer | Netflix

"Pubertat"

(España/2025) HBO Max. En cartel

Dirigida por Leticia Dolera, la serie en seis episodios sigue a un grupo de adolescentes que atraviesan los sobresaltos emocionales, sociales y corporales propios de la pubertad, con un tono que combina humor, ternura y una observación quirúrgica de los cambios internos. La propuesta se apoya en un elenco joven muy sólido —entre ellos Clàudia Riera, Eva Martín y Nora Navas en roles adultos— que aporta credibilidad y una energía fresca que evita los lugares comunes del drama juvenil.

Lo más interesante es cómo Dolera convierte la educación sexual y emocional en relato audiovisual sin subrayados moralizantes, trabajando con escenas cortas, ritmo ágil y un ojo empático para el desconcierto adolescente. “Pubertat” termina siendo más un espejo que una lección, un recordatorio de lo frágiles y potentes que pueden ser esos años.

En síntesis: Frágil, honesta, luminosa.

Embed - Pubertat | Tráiler | HBO Max

Estrenos en cines

"Five Nights At Freddy's 2"

(EE.UU/2025)

Dirigida en 2025 por Emma Tammi y protagonizada por Josh Hutcherson, Elizabeth Lail y Matthew Lillard, retoma el universo de la primera entrega amplificando su costado pesadillesco a través de una trama que combina trauma personal, fenómenos paranormales y el regreso —cada vez más inquietante— de los animatrónicos poseídos. La película se mueve entre la lógica claustrofóbica del videojuego y un intento de expandir la mitología, proponiendo un relato más sombrío y emocional, donde los túneles de la mente del protagonista funcionan como un espejo de los pasillos oscuros de la pizzería. Aunque mantiene ciertos tics del cine de terror comercial, Tammi encuentra una cadencia visual más afilada y dota a los encuentros nocturnos de una fisicidad casi grotesca, lo que le da personalidad propia dentro de un género saturado.

En síntesis: Terror, animatrónicos, secuela.

Embed - FIVE NIGHTS AT FREDDY'S 2 Tráiler Español Latino Subtitulado (2025)

"Beso de tres"

(“The Threesome”/2025)

Dirigida por Chad Hartigan y con guion de Ethan Ogilby, “The Threesome” cuenta con Zoey Deutch como Olivia Capitano, Jonah HauerKing como Connor Blake y Ruby Cruz como Jenny Brooks, entre otros en roles secundarios como Jaboukie YoungWhite.

La película parte de una noche impulsiva que desemboca en un trío, y explora con crudeza y sensibilidad las consecuencias emocionales y existenciales de ese acto: los celos, la confusión, la culpa y las tensiones entre deseo, responsabilidad y adultez. A pesar de lo provocativo del planteo, la dirección apuesta más al terreno del drama romántico realista que a la fantasía —lo que le permite indagar en las grietas de las relaciones humanas, aunque a veces el equilibrio entre conflicto y redención quede algo atenuado.

En síntesis: Impulsos, drama, provocación.

Embed - BESO DE TRES (The Threesome) | Trailer oficial subtitulado | En cines diciembre 11

"When You're Strange: A Film About The Doors"

(EE.UU./2009)

Sigue la historia de The Doors a través de material de archivo —mucho de él inédito en su momento— que acompaña el meteórico ascenso de la banda, su revolución estética y musical, y la autodestrucción de Jim Morrison. El documental evita el formato convencional: no hay entrevistas actuales ni voces ajenas al periodo, sino una narración que construye un retrato crudo, casi hipnótico, de una época y de un frontman que oscilaba entre el genio y el abismo.

Dirigido por Tom DiCillo, el film se distingue por su decisión de no “explicar” a Morrison, sino dejar que el propio material hable, con una narración sobria de Johnny Depp. El resultado es un fresco musical que mezcla mito y vulnerabilidad sin romantizar excesos. Como curiosidad, parte de las imágenes de Morrison —largas tomas en carretera y en situaciones íntimas— pertenecían a un proyecto experimental inconcluso del propio cantante, recuperado y restaurado especialmente para el documental. Incluye una grabación inédita de "Riders on the Storm".

En síntesis: Archivo, mito, autenticidad.

Embed - The Doors - "When You're Strange: A Film About The Doors" (Official HD Theatrical Trailer)

"Fue solo un accidente"

(“It was just an accident”, Estados Unidos/2025)

Dirigida por Jafar Panahi y protagonizada por Vahid Mobasseri y Ebrahim Azizi, es un relato áspero, inquietante y moralmente corrosivo en el que un accidente mínimo —un auto que atropella a un perro— detona una cadena de sospechas y venganzas que exponen la fractura ética de una sociedad marcada por la represión. Panahi, fiel a su estilo de resistencia silenciosa, construye un film que avanza entre la duda y la certeza, donde la identificación de un presunto torturador se vuelve un terreno resbaladizo, tan opaco como los recuerdos de quienes cargan con cicatrices invisibles.

Con una puesta sobria, actuaciones contenidas (solo un actor profesional) y una tensión que crece sin estridencias, el relato se instala en la zona más incómoda del debate: qué hacemos con el pasado cuando vuelve disfrazado de azar y hasta qué punto la justicia percibida no es apenas otra forma de prolongar el daño. Se llevó la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

En síntesis: Memoria, ambigüedad, herida.

Embed - Un simple accidente - Trailer subtitulado en español

"Weser"

(Argentina/2025)

Ambientada en Villa Gesell durante los meses más duros de la cuarentena, su director Fernando Spiner propone, en línea con su anterior "La boya”, una experiencia cinematográfica entre lo real y lo onírico.

Aislados por la pandemia sus personajes buscan en la poesía un modo de resistencia frente a la muerte. Aferrándose a la posibilidad quizás ilusoria de reconstruir unas vidas heridas, el docudrama se despliega como un ensayo poético y experimental inspirado en hechos reales que convierte al cine en un refugio sensible a través de una mirada contemplativa y simbólica. Según su autor explora la fragilidad humana y el poder del arte como espacio de trascendencia frente a la desesperanza. Con el recordado Daniel Fanego, Valeria Lois, Luis Ziembrowski, Guillermo Saccomano y Adriána Lestido.

En síntesis: Poesía, muerte, renacer.

Embed - WESER / TRÁILER OFICIAL / Nueva película de FERNANDO SPINER

"Ciudades de refugio"

(Argentina,/2025)

El director Rodrigo Fernández Engler, propone un thriller de atmósfera tensa donde culpa, fe y violencia se cruzan en un territorio regido por sus propias reglas. Con Stef Roitman en su primer protagónico —junto a Rodrigo Abed, Beatriz Spelzini y Osvaldo Santoro— la oficial Domig intenta evitar que el último reducto para homicidas involuntarios quede atrapado en un nuevo ciclo de muerte. Engler convierte al pueblo en un espacio físico y simbólico, un sitio suspendido donde cada habitante carga una deuda moral.

Los paisajes de Córdoba y Mendoza son una presencia silenciosa que expone a los personajes y marca sus límites. En esa frontera entre justicia y venganza, refugio y encierro, la película se propone construir un relato que inquiete recordando que nadie puede escapar del eco de su propio pasado.

En síntesis: Redención, encierro, verdad.