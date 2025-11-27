Brasil: las tres playas más elegidas por los argentinos

En lo que va de 2025, ya llegaron 8 millones de turistas extranjeros a Brasil . Un récord histórico que se celebra. Y la gran mayoría arribaron desde la Argentina . Tras un gran verano 2025 y un crecimiento en torno al 85% en la llegada de viajeros nacionales al vecino país, se espera que este 2026 vuelva a “explotar”.

Según cifras oficiales, en los primeros nueve meses del año el turismo emisivo desde Argentina hacia el exterior aumentó 23% respecto de 2024, superando los 6 millones de viajeros. De ese total, casi la mitad de los viajeros eligieron Brasil .

Para la temporada que va de diciembre a marzo 2026, se prevé un aumento del 31,6% en los vuelos y frecuencias entre Argentina y Brasil, y por ello Mercado Pago anunció que sumará pagos con PIX .

El Embratur estima que en la temporada estival habrá 468 vuelos semanales entre ambos países, un total de 7.929 frecuencias previstas y 1,5 millones de vacantes disponibles.

Y un poco el pulso de lo que pasará es el número de consultas. En ese sentido, Brasil consolida su popularidad como destino elegido para las vacaciones, reafirmando una tendencia observada el año anterior. Según la plataforma Booking.com, de los cinco primeros destinos más buscados, tres son del vecino país.

Tal es así que Florianópolis es el más buscado seguido por Mar del Plata y Río de Janeiro encabezando el top 5. En el cuarto lugar entra Buzios, de las playas más elegidas todo el año por los argentinos, mientras que quintó quedó Bariloche.

Tres destinos únicos de Brasil

FLORIANÓPOLIS

Un clásico que nunca pierde vigencia son las playas de la isla de Santa Catarina, repleta de contrastes, lo que permite que muchos lleguen hasta allí en auto. En sus 58 kilómetros de largo y 18 de ancho, cuenta con 42 playas oficiales, algunas de ellas bien escondidas. Aunque lo bueno es que, por las cortas distancias, en un mismo día uno puede optar por dos o más planes.

En el norte se encuentran las familiares y bulliciosas Canasvieiras, Ingleses, Jureré y Santinho, así como Cachoeira do Bom Jesus y Ponta das Canas. Entre las más tranquilas figuran Daniela, Campeche (mar abierto) y Lagoinha del Este. Para muchos esta última es la joya de la isla, e ideal para ir en familia. No es tan fácil llegar, ya que hay que atravesar unos complejos senderos de más de una hora de trekking. Pero vale la pena el esfuerzo.

Para practicar surf se destacan Praia Brava y Mole (con vida nocturna), así como Joaquina (tiene dunas para sandboard) y Barra da Lagoa. Esta última es una de las playas más lindas y que tiene de todo: desde agua transparente hasta bares, restaurantes, discos y todo centrado en un par de cuadras. Plagada de morros verdes y vistas increíbles, se trata de un pueblo de pescadores con hermosos lugares para recorrer, como la Prainha, la elegida del público joven en las noches, el puente colgante, las piscinas naturales y la Lagoa da Conceição, en la que se pueden hacer paseos en barco. También en esta zona se pueden realizar actividades como senderismo, deportes acuáticos, parapente y buceo.

Y más al sur, en tanto, están Campeche y Pântano do Sul, entre tramos desiertos con mar abierto y aldeas de pescadores.

Rio de Janeiro, Brasil Río de Janeiro es un clásico dentro de Brasil.

RÍO DE JANEIRO

Mezcla de mar, morros y urbe, y también con su espléndido capital cultural fruto de la historia brasileña y de la infinidad de extranjeros que transitan sus playas, Río de Janeiro tiene un imán para los argentinos. Populosa, por momentos muy invasiva, sobre todo se llega en tiempos de carnavales, tiene todo lo que un turista quiere para pasar un buen momento.

La franja balnearia, un cordón que abarca el área de Copacabana, Ipanema, Leblon y Barra de Tijuca, en la zona sur, es la referencia para aplacar el calor, bañarse, surfear, caminar o simplemente descansar en las playas. Con sus pisos blancos y negros sobre la avenida Atlântica, Copacabana es el barrio carioca más emblemático. Además de disfrutar de su playa durante el día, por la noche los paradores y bares de playa son una gran opción para cenar junto al mar. Ipanema, en tanto, es una de las zonas más glamorosas, al punto que sobre la avenida Vieira Souto se alzan los inmuebles más caros de América latina.

Entre los clásicos para visitar está la estatua del Cristo Redentor. Para llegar a la cima de la montaña, se puede utilizar el Tren Corcovado y observar las impresionantes vistas mientras se atraviesa el Bosque Nacional Tijuca. El Pan de Azúcar es otra de las atracciones emblemáticas. Este morro, al que se accede a través de un teleférico llamado bondinho, es uno de los puntos más turísticos, ya que desde allí se aprecian las mejores vistas de la ciudad, el océano Atlántico y la Bahía de Guanabara.

Al oeste se extiende la playa más larga del Estado de Río de Janeiro. La zona de Barra da Tijuca cuenta con grandes hoteles y una amplia variedad de restaurantes para quienes prefieren alojarse en las afueras del centro de la ciudad.

BUZIOS

Buzios, a 180 kilómetros de Rio de Janeiro, esconde algunos paisajes poco conocidos por los visitantes, como un parque natural de unas 100 mil hectáreas de extensión, manglares y sierras, que junto a sus famosas playas, hacen de esa localidad un lugar ideal para la práctica del ecoturismo.

La ciudad que popularizó Brigitte Bardot se encuentra en una península sobre el océano Atlántico y sus 24 playas ofrecen atractivos para todos los gustos y edades. Se trata de una antigua aldea de pescadores, devenida en un importante centro turístico que en temporada alta alberga a viajeros que llegan de todo el mundo.

Entre las playas más destacadas están Geribá, ideal para quienes buscan animación y olas para surfear, con clases de surf para todas las edades; la de José Gonçalves, perfecta para quienes quieren aislarse del mundo en una playa sin kioscos ni vendedores ambulantes, y las de Azeda-Azedinha y Ferradura-Ferradurinha para familias con niños.

Manguinhos también es muy familiar, pero más tranquila y despoblada que las anteriores, en tanto que João Fernandes, con aguas calmas y arena concurrida, es la preferida de los turistas argentinos.

El centro de la ciudad es la Rua das Pedras, a orillas de la playa Armaçao, donde se concentran bares para todos los gustos, galerías de arte, restaurantes y tiendas, e incluso un cine que lleva el nombre de Bardot, la actriz francesa que llegó hasta allí en 1964 junto a su novio brasileño Bob Zagury.

Fuente: Agencia DIB