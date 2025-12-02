martes 02 de diciembre de 2025
2 de diciembre de 2025 - 13:05

¿Bajan los precios? Desde enero se eliminarán aranceles a los celulares importados

A partir del 15 de enero de 2026, los teléfonos celulares importados dejarán de pagar aranceles en Argentina. Qué puede pasar.

Por Agencia DIB
Los celulares en la mira. (Andrey Matveev / pexels.com)
Los celulares en la mira. (Andrey Matveev / pexels.com)

El Gobierno nacional recordó que a partir del 15 de enero se eliminarán totalmente los aranceles de importación para teléfonos celulares, lo que apunta a equiparar los precios locales con los de países vecinos, para fomentar así la competencia y accesibilidad a la tecnología.

Esta medida, impulsada por el Decreto 333/2025 y que en mayo de este año tuvo la primera etapa, establece la baja del Derecho de Importación Extrazona (DIE) para los teléfonos inteligentes y celulares portátiles: del 8% actual al 0%.

Cabe recordar que hasta mayo tributaban 16%, y a partir del 21 de ese mes se redujo a la mitad (8%). Además, las consolas de videojuegos pasaron de pagar un 35% al 20%, igualando el Arancel Externo Común (AEC) vigente.

Si bien antes de los cambios, comprar un celular del exterior implicaba pagar una carga impositiva muy alta, que combinaba aranceles y tributos internos y podía sumar más de un tercio del valor del equipo, los cambios en mayo no impactaron como se esperaba en la baja de precios.

A partir de mediados de enero, ese esquema se abarata aún más al desaparecer el arancel de importación. Si el mercado acompaña y los costos adicionales no se disparan, esa baja impositiva, según indicaron del sector, podría traducirse en una caída cercana al 30%. Sin embargo, habrá que esperar si eso se materializa.

En la actualidad, por ejemplo, el iPhone 17 Pro Max en Chile ronda los 1.630 dólares, pues el precio en moneda local es de 1,5 millones. En tanto, en la Argentina el mismo promedia los 3,5 millones de pesos, es decir unos 2.400 dólares.

Fuente: Agencia DIB

