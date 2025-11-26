Estrenos de cine y series con The Beatles, animales prehistóricos, la ETA y "Nueve Reinas"

Es la monumental serie documental de Geoff Wonfor y Bob Smeaton, que en 9 episodios recorre la historia oficial del cuarteto de Liverpool desde sus primeros días en Hamburgo hasta la disolución del grupo, narrada por los propios Beatles a través de entrevistas, grabaciones inéditas y material de archivo restaurado ahora extendido con un backstage (eran 8 episodios en su primera presentación hace 30 años). El proyecto reconstruye paso a paso la gestación de cada disco , los cambios internos, los hitos culturales y el crecimiento creativo que transformó a la banda en un fenómeno mundial.

El resultado es un retrato íntimo y exhaustivo que combina nostalgia, lucidez y una mirada autocrítica poco habitual en este tipo de proyectos. Más allá de su espíritu celebratorio, la serie permite entender la dinámica interna del grupo y la potencia artística que definió una época, ofreciendo una experiencia imprescindible tanto para fanáticos como para quienes se acercan por primera vez a su historia.

Embed - The Beatles Anthology | Official Trailer | Disney+

"Nueve auras"

(Argentina/2025) HBO+ 27/11

Dirigido por Mariano Frigerio, el documental revisita la obra del director argentino Fabián Bielinsky -el de "Nueve Reinas" y "El Aura", fallecido en 2006 a los 47 años- a través de testimonios de sus actores, colaboradores, amigos y familiares. Entre anécdotas de rodaje, material de archivo y escenas reconstruidas, el documental traza un retrato cercano del director y de su breve pero decisiva huella en el cine nacional.

El trabajo funciona como un homenaje cálido y efectivo, sostenido por la sinceridad de quienes compartieron el universo creativo de Bielinsky. La emoción que transmiten los testimonios y la reivindicación de su legado logran un impacto sostenido que reafirma la vigencia de su mirada.

En síntesis: Memoria, oficio, legado.

Embed - Trailer - Nueve Auras, un documental sobre Fabián Bielinsky

"Fotógrafo de guerra: El hombre que captó la imagen"

(“The Stranger: The Man Who Took The Photo”, Netflix 1/12

El director Bao Nguyen sigue la vida y obra de un reportero gráfico que documenta conflictos bélicos alrededor del mundo, arriesgando su vida para capturar momentos crudos, decisivos y humanos. A partir de la foto de la niña vietnamita, de Kim Phuck, el documental expone tanto la brutalidad de la guerra como la dignidad de quienes la viven, mostrando imágenes impactantes y testimonios de víctimas, compañeros y el propio fotógrafo.

Este registro de destaca por su valentía y honestidad: no edulcora el horror, pero tampoco reduce sus historias al morbo. La narración se sostiene en la sensibilidad del fotógrafo, que no solo busca la belleza estética, sino la verdad emocional que hay detrás de cada conflicto. Al hacerlo, logra humanizar tanto al reportero como a sus retratados, y pone en valor el poder ético del fotoperiodismo.

En síntesis: Fotoperiodismo, crueldad, guerra.

Embed - The Stringer: The Man Who Took The Photo | Official Trailer 2025

"Planeta prehistórico: La Edad de Hielo"

(“Prehistory Planet: Ice Age”, Gran Bretaña/2025)

Producción de BBC Studios para Apple TV+ con dirección creativa de Jon Favreau y Mike Gunton, narra -con la voz de Tom Hiddleston y música de Hans Zimmer- la vida de la megafauna del Pleistoceno en un planeta dominado por el hielo. Mamuts, tigres dientes de sable y perezosos gigantes son recreados con efectos visuales que recurren a la IA de altísimo nivel, mientras la serie explora cómo el clima extremo moldeó sus estrategias de supervivencia. Con su mezcla de rigor científico y tono cinematográfico, esta entrega expande el universo de la saga hacia un terreno más crudo y climático.

En síntesis: Megafauna, hielo, resistencia.

Embed - Planeta prehistórico: la Edad de Hielo — Tráiler oficial de la 3.ª temporada | Apple TV

"Conversaciones sobre el odio"

(2022) Disney+

Dirigida por Vera Fogwill y Diego Martínez, es un drama íntimo que funciona casi como un duelo actoral entre Cecilia Roth y Maricel Álvarez. En un departamento cerrado, dos ex amigas se reencuentran para ajustar cuentas emocionales pendientes: Roth compone a una mujer manipuladora y vulnerable, mientras Álvarez encarna la frustración, la memoria herida y la necesidad de afirmar su identidad. La película, de ritmo teatral y tensión constante, se sostiene en la potencia de ese choque verbal donde afloran culpa, rencor y deseo de reparación.

En síntesis: Duelo, heridas, verdad.

Embed - Conversaciones sobre el odio (2023) | Tráiler Oficial | Español Latino

Estrenos en cine

"La infiltrada"

(España/2025)

Dirigida por Arantxa Echevarría, reconstruye la historia real de una joven policía que pasó años infiltrada en ETA bajo una identidad falsa, obligada a convivir con la tensión de ser descubierta y con el deterioro emocional que implicaba sostener una vida que no era la suya. La película combina el pulso del thriller con un retrato íntimo de la protagonista, apoyado en una actuación precisa y contenida, mostrando cómo el riesgo constante y la pérdida de identidad moldean un personaje atrapado entre la lealtad y el miedo.

En síntesis: identidad, riesgo, tensión.

Embed - La Infiltrada - Tráiler Oficial

"Ángeles"

(Argentina-México/2025)

Dirigida por Paula Markovitch, la historia propone un retrato íntimo y áspero de un encuentro improbable entre Ángeles -una adolescente de catorce años que vende golosinas en la calle junto a su hermana menor- y David, un hombre de más de cincuenta que trabaja en un estacionamiento y que, en medio de esa rutina modesta, decide confesarle su deseo de morir.

Lejos de la reacción esperable, Ángeles elige acompañarlo, y en ese gesto se abre el corazón de una historia que rehúye la condescendencia para explorar la ternura, la furia y la vitalidad que emergen en los márgenes. Markovitch, fiel a su poética, trabaja con improvisaciones que potencian la presencia de Ángeles Pradal, Isabella Ramírez y Abian Vainstein, y encuentra en el azar y en la alegría inesperada una forma de resistencia frente al dolor. En esta convivencia breve, los personajes rozan la posibilidad de sentir, aunque sea por un instante, que la vida y la muerte son democráticas y que la pasión puede brotar incluso donde nadie la mira.

En síntesis: Dolor, ternura, resistencia.

Embed - ÁNGELES / TRAILER OFICIAL / Dirigida por Paula Markovitch

"No alimentes a los niños"

(“Please Don't Feed the Children”, EE.UU./2025)

En un futuro asolado por un virus que eliminó a los adultos, un grupo de niños recorre un paisaje hostil intentando llegar al sur. Lo que parece un refugio seguro —una casa apartada donde una mujer los recibe— pronto se convierte en una trampa: tras la máscara amable se esconde una amenaza que obliga a los chicos a enfrentarse prematuramente a la supervivencia y a la pérdida de inocencia.

La película marca el debut de Destry Allyn Spielberg, decidida a construir una identidad propia más allá del célebre apellido de su padre Steven. El elenco está encabezado por Michelle Dockery y Giancarlo Esposito, junto a jóvenes actores que sostienen la tensión emocional del relato. Como curiosidad, la directora ha comentado con ironía que espera críticas feroces, consciente del escrutinio que genera su ópera prima.

En síntesis: Tensión, inocencia, amenaza.

Embed - No alimentes a los niños (Please don´t feed the children) - Trailer Oficial Subtitulado

"Zootopia 2"

(EE.UU./2025)

Los directores Jared Bush y Byron Howard, con las voces de Ginnifer Goodwin como Judy Hopps y Jason Bateman como Nick Wilde (la versión en inglés pero muy bien registrados en la versión latina por otros actores), retoma la dupla policial animada en una nueva misión: deben investigar a un misterioso reptil llamado Gary De’Snake, cuya llegada trastorna la paz en la metrópolis animal.

Para resolver el caso, se infiltran en zonas inexploradas de la ciudad —como pantanos semiacuáticos—, poniendo a prueba su relación y sus valores, mientras afrontan nuevas tensiones. Nuevamente el estilo de estas animaciones de calidad se pone al frente en el universo destinado a los niños. Imperdible.

En síntesis: Misterio, alianza, transformación.

Embed - Zootopia 2 | Tráiler oficial | Doblado

"Karla"

(Alemania/2025)

Dirigida por Christine Tournatzes y protagonizada por Jessica Henwick, sigue el viaje emocional de una joven de Múnich en 1962 que, tras un trauma profundo, inicia una huida desesperada que mezcla presente, memoria y alucinación. La película construye un retrato íntimo y fragmentado de su protagonista, explorando cómo el miedo, la culpa y la necesidad de reconstruirse chocan con un entorno que no le da respiro. Con una puesta en escena seca y atmósferas tensas, Tournatzes convierte el relato en una experiencia psicológica que oscila entre el realismo y la pesadilla interior.

En síntesis: Fuga, trauma, identidad.

Embed - KARLA - Trailer subs español

"Amor en la gran ciudad"

(“Love in the Big City”, Corea del Sur/2025)

Es una película surcoreana dirigida por Lee Eon-hee (también conocida como E.oni), estrenada en 2024. Sus figura centrales son Kim Go-eun, en el papel de Jae-hee, una joven de carácter libre y desafiante, y Steve Sanghyun Noh, como Heung-soo, un hombre que oculta un secreto vital. La película fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto y seleccionada como cinta de clausura del Festival de Cine Coreano en Londres en 2024. La historia explora la convivencia inesperada de estos dos personajes: su relación no es la típica de pareja ideal, sino un vínculo profundo construido desde la amistad, la vulnerabilidad, el prejuicio social y el descubrimiento propio, todo en el marco caótico y brillante de Seúl. La dirección de E.oni combina momentos íntimos y diálogos punzantes con una estética urbana que refleja la tensión entre lo personal y la gran ciudad.

En síntesis: conexión, aceptación, verdad.

Embed - Amor en la Gran Ciudad | Tráiler oficial | Subtitulado

"Los lobos"

(“Les Loups”, Francia/2024)

Dirigida por Isabelle Prim y protagonizada por Blandine Madec, Charlotte Clamens y Raphaël Thiéry, es un drama histórico ambientado en el siglo XVIII bajo el reinado de Luis XV. La película narra cómo, tras mortales ataques atribuidos a la legendaria Bestia del Gévaudan, se organiza una caza feroz; al mismo tiempo, en el mismo castillo -pero dos siglos más tarde- florece una psiquiatría incipiente, con pacientes y médicos montando una obra de teatro que parece despertar de nuevo a la bestia.

Prim teje una dualidad temporal que no solo es estética, sino simbólica: la locura colectiva y el miedo ancestral conviven, mientras los personajes tratan de domar tanto a los lobos reales como a sus propias bestias interiores. Aunque el tono puede sentirse clásico, la directora logra dar frescura con su tratamiento psicológico y su puesta en escena íntima, convirtiendo la cacería en un espectáculo tanto físico como mental.

En síntesis: Bestia, memoria, pesadilla.