jueves 14 de mayo de 2026
14 de mayo de 2026 - 09:14

YPF subió 1% el precio de las naftas y mantendrá el nuevo valor por 45 días

Entró en vigencia desde este jueves. La petrolera busca evitar sobresaltos en el surtidor que impacten en la inflación.

Por Agencia DIB
Una estación de servicio de YPF.&nbsp;

Una estación de servicio de YPF. 

En medio de los cambios en el valor del petróleo por el conflicto de Medio Oriente, la petrolera estatal YPF anunció que incrementará 1% los precios de los combustibles desde este jueves para luego mantenerlos estabilizados por otros 45 días con el objetivo de reducir el impacto directo en los surtidores.

Más noticias
Según el Indec, la industria automotriz operó al 49,6%.

El uso de la capacidad instalada tuvo una recuperación: 59,8% en marzo
El servicio de correo postal exhibió la mayor contracción del período, con una caída de 23,1% respecto de febrero del año pasado, según el Indec.

El uso de los servicios públicos cayó 1,3% interanual en febrero, según el Indec

La decisión fue comunicada este miércoles por el CEO de YPF, Horacio Marín, a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. “@YPFoficial ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”, escribió.

A propósito de cómo será la evolución de los valores en las próximas semanas, el titular de la firma energética remarcó que “mediante el sistema buffer de precios, se estableció la creación de una cuenta compensadora que, al finalizar el periodo estipulado y una vez concluido el conflicto en Oriente Medio, en YPF mantendremos constantes los precios de los combustibles para recuperar, durante el tiempo necesario, el ingreso diferido originado por no haber incorporado el impacto de las variaciones en el Brent durante este tiempo”.

El buffer de precios, también llamado “amortiguador”, se aplicó por primera vez a partir del miércoles 1° de abril frente la contracción del consumo de combustibles que tuvo lugar, sobre todo, en el interior del país. Finalizado el nuevo plazo, la compañía evaluará de qué manera incorporar los incrementos al precio en caso de que ocurran en un escenario de guerra y volatilidad en los mercados energéticos internacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HoracioMarin_ok/status/2054684235558957375&partner=&hide_thread=false

Hasta ahora, dentro del sector existían dudas sobre qué haría YPF una vez vencido el esquema aplicado hace 45 días para contener el traslado de la suba internacional del crudo a los surtidores. Según fuentes del mercado, los combustibles acumulan un atraso de entre 10% y 15% respecto de la evolución internacional desde el inicio del conflicto bélico en Oriente Medio.

Pese al compromiso de congelar los valores, muchas estaciones de servicio del interior del país sufrieron micro ajustes durante este período.

Con una cuota de mercado que supera el 50%, la petrolera estatal suele fijar los precios más bajos en las estaciones de servicio, lo que impulsa a las demás empresas a modificar su política en base a estos movimientos.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

El uso de la capacidad instalada tuvo una recuperación: 59,8% en marzo

El uso de los servicios públicos cayó 1,3% interanual en febrero, según el Indec

Salud, educación, defensa y achique a las provincias: el detalle del nuevo ajuste del gasto nacional

Los bancarios ratificaron el paro de este miércoles pero hay dudas sobre qué entidades se pliegan

Inflación: llenar el changuito del súper en el interior bonaerense cuesta $871.000

Banco Provincia firmó acuerdos de cooperación con entidades de Uruguay

Kicillof: ¿"Quién va a invertir si no hay consumo, si tenés la mitad de las máquinas del país paradas?"

HotSale: llegaron las 24 cuotas sin interés a Provincia Compras y descuentos de hasta 70%

Luis Caputo aseguró que la inflación de abril será menor al 3,4% de marzo y bancó a Manuel Adorni

CAME: las ventas minoristas pyme cayeron 3,2% interanual en abril

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una estación de servicio de YPF. 

YPF subió 1% el precio de las naftas y mantendrá el nuevo valor por 45 días