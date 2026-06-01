La recaudación le ganó a la inflación por primera vez en nueve meses, impulsada por Ganancias.

La recaudación tributaria nacional registró en mayo un cambio de tendencia que el Gobierno esperaba desde hacía meses. Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ingresos fiscales alcanzaron los $21,5 billones, con un crecimiento nominal del 35,6% respecto del mismo mes del año pasado, una cifra que logró ubicarse por encima de la inflación interanual estimada para el período.

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El cálculo surge de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), a cargo de Nadin Argañaraz, donde estimó la variación de los recursos con un supuesto de que la inflación mensual en mayo fue del 2,3% y la medición interanual, del 33,4%.

De esta manera, el fisco dejó atrás una prolongada etapa de contracción que había reflejado tanto la desaceleración de la actividad económica como el impacto de la baja de algunos tributos vinculados al consumo.



El desempeño en Ganancias

La principal explicación del repunte fue el fuerte desempeño del Impuesto a las Ganancias, cuya recaudación alcanzó un récord de $7,8 billones. Se trata de uno de los tributos más relevantes para las cuentas públicas debido a su peso en la masa coparticipable que luego se distribuye entre las provincias.

Desde ARCA señalaron que el crecimiento estuvo impulsado por varios factores. Entre ellos, una baja base de comparación respecto de 2025, el incremento de las utilidades empresarias, una mayor cantidad de declaraciones juradas presentadas y cambios normativos que elevaron los incentivos al cumplimiento tributario. También incidió la modificación del esquema de anticipos para sociedades implementada este año.

Caída en IVA

El ingreso extraordinario por Ganancias permitió compensar el desempeño más débil de otros impuestos. En particular, el IVA mostró una evolución menos favorable debido al aumento de los planes de pago, mayores devoluciones a exportadores, un incremento de los saldos a favor de contribuyentes y una desaceleración de las importaciones respecto de los elevados niveles registrados un año atrás.

El mejor resultado de la recaudación tuvo un efecto directo sobre las finanzas provinciales. En mayo, el Gobierno nacional transfirió a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires unos $8 billones por coparticipación, leyes especiales y compensaciones. La cifra representó un aumento nominal del 44,5% frente al mismo mes de 2025 y una mejora real del 8,6% una vez descontada la inflación.

De acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el principal motor de ese crecimiento fue precisamente la expansión de los recursos provenientes del Impuesto a las Ganancias. La coparticipación pura, sin contar otros mecanismos complementarios, registró una mejora real del 9,2%.

Aumentos en todas las jurisdicciones

Todas las jurisdicciones mostraron incrementos en términos reales. Según los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, la provincia de Buenos Aires registró la menor suba, con un 7,6%, mientras que Catamarca encabezó el ranking con un crecimiento del 13%. En una situación intermedia quedaron Misiones, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto, el sector agroexportador continuó aportando divisas en plena cosecha gruesa. Las empresas nucleadas en Ciara y el Centro de Exportadores de Cereales liquidaron durante mayo USD 2.677 millones, un 7% más que en abril. Sin embargo, el monto resultó 12,3% inferior al registrado en igual mes del año pasado debido a la caída de los precios internacionales de los granos.

Pese al buen dato de mayo, el balance anual todavía muestra señales mixtas. En los primeros cinco meses de 2026, la recaudación acumuló $89,6 billones, con un incremento nominal del 26,4%, aunque todavía refleja una caída real del 4,5% frente al mismo período del año anterior.

Fuente: Agencia DIB