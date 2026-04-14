martes 14 de abril de 2026
14 de abril de 2026 - 19:00

Una familia tipo necesitó $ 1.434.464 para no ser considerada pobre, según el Indec

De acuerdo con el Indec, familia de cuatro integrantes con ingresos por debajo de los $ 658.011 es indigente.

Por Agencia DIB
El Indec dio a conocer los nuevos ingresos para no caer en la pobreza o la indigencia en el Gran Buenos Aires.

El Indec dio a conocer los nuevos ingresos para no caer en la pobreza o la indigencia en el Gran Buenos Aires.

Una familia tipo necesitó en el Gran Buenos Aires $ 1.434.464 para no ser considerada pobre, en tanto que esa familia de cuatro integrantes con ingresos por debajo de los $ 658.011 sería indigente, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, aumentó 2,2% en marzo en el Gran Buenos Aires, mientras que la Canasta Básica Total (CBT), la de pobreza, registró un incremento de 2,6% en el mismo período.

En su habitual posteo pos indicador, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la “fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, que pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a 2,2% en marzo. Por su parte, la variación mensual de la Canasta Básica Total bajó de 2,7% en febrero a 2,6% en marzo”.

De acuerdo con el informe oficial, el valor de la CBA se ubicó en $ 212.948 para un adulto equivalente. En tanto, la CBT -que fija la línea de pobreza- alcanzó los $ 464.227 para ese mismo segmento. En la comparación interanual, la Canasta Básica Alimentaria registró un aumento de 32,8%, mientras que la Canasta Básica Total avanzó 30,4% respecto de marzo. En lo que va del año, la CBA acumuló una suba de 11,6%, mientras que la CBT mostró un incremento de 9,6% en el primer trimestre de 2026.

En términos de hogares, el informe indicó que una familia de tres integrantes necesitó $ 523.853 para cubrir la Canasta Alimentaria en marzo. Para un hogar de cuatro personas, el monto ascendió a $ 658.010, mientras que para uno de cinco integrantes alcanzó los $ 692.082.

En cuanto a la Canasta Básica Total, una familia de tres integrantes requirió $ 1.142.000 para no ser considerada pobre. En el caso de un hogar de cuatro personas, el valor se ubicó en $ 1.434.463, y para uno de cinco integrantes llegó a $ 1.508.740.

Fuente: Agencia DIB

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