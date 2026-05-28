Surtidores de capa caída: el consumo de combustibles descendió por tercer mes consecutivo

Un empleado de YPF espera por clientes en una estación de servicio. (Xinhua/Martín Zabala)

La venta de combustibles volvió a caer en Argentina y acumuló en abril su tercer mes consecutivo en baja , en un contexto marcado por el aumento de precios en los surtidores y la pérdida del poder adquisitivo.

El FMI le pidió a Milei un aumento del monotributo y que más trabajadores paguen el Impuesto a las Ganancias

La venta de combustibles cayó por tercer mes consecutivo en marzo: 2,38%

De acuerdo con datos relevados por el portal Surtidores en base a información oficial de la Secretaría de Energía, durante abril se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos de combustibles en todo el país. Esa cifra representó una caída interanual del 2,38% frente a los 1.365.814 metros cúbicos despachados en el mismo mes de 2025 . Además, respecto de marzo, el retroceso fue del 1,98% .

El sector observa con preocupación la continuidad de la baja en el consumo, ya que la tendencia negativa se mantiene desde comienzos de año.

Uno de los factores que más impactó en la demanda fue el fuerte incremento de los combustibles en Argentina, cuyos valores medidos en dólares ya se ubican entre los más altos de la región .

En ese escenario, muchos usuarios comenzaron a reducir la cantidad de litros cargados o directamente optaron por cargas fijas para controlar el gasto cotidiano.

La premium resiste

El informe mostró además un comportamiento dispar entre los distintos segmentos de combustibles. Por un lado, la nafta súper cayó 1,63% interanual, mientras que el diésel Grado 2 se desplomó 9,96%.

En contrapartida, los combustibles premium mantuvieron cifras positivas. La nafta premium avanzó 0,76% interanual y el gasoil Grado 3 creció 5,85%.

Especialistas del sector atribuyen esta situación a las promociones y descuentos que algunas petroleras aplican sobre los productos premium, reduciendo la diferencia de precios respecto de la súper.

Geografía

Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires volvió a concentrar el mayor volumen de ventas del país con 468.312 metros cúbicos comercializados durante abril.

Córdoba quedó en el segundo lugar con 141.750 metros cúbicos y registró una caída interanual del 5,74%, mientras que Santa Fe mostró una variación prácticamente estable.

Entre las provincias con mejores desempeños aparecieron San Juan (+4,12%), Neuquén (+3,08%) y Tucumán (+2,88%).

YPF creció, las demás bajaron

En cuanto a las empresas, YPF fue la única gran petrolera que consiguió aumentar sus ventas durante abril. La compañía estatal comercializó 746.648 metros cúbicos y mostró un crecimiento interanual del 1,79%.

El resto de las firmas registró fuertes caídas. Shell retrocedió 8,58%; Puma Energy cayó 10,61%; Axion perdió 3,89%; y Dapsa mostró una baja del 10,4%.

Fuente: Agencia DIB