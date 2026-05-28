jueves 28 de mayo de 2026
28 de mayo de 2026 - 10:12

Surtidores de capa caída: el consumo de combustibles descendió por tercer mes consecutivo

Las estaciones de servicio atraviesan un escenario cada vez más complejo por el deterioro del poder adquisitivo. Aunque se mantiene el consumo de nafta y gasoil premium, el resto sigue bajando.

Por Agencia DIB
Un empleado de YPF espera por clientes en una estación de servicio. (Xinhua/Martín Zabala)
Un empleado de YPF espera por clientes en una estación de servicio. (Xinhua/Martín Zabala)

La venta de combustibles volvió a caer en Argentina y acumuló en abril su tercer mes consecutivo en baja, en un contexto marcado por el aumento de precios en los surtidores y la pérdida del poder adquisitivo.

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De acuerdo con datos relevados por el portal Surtidores en base a información oficial de la Secretaría de Energía, durante abril se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos de combustibles en todo el país. Esa cifra representó una caída interanual del 2,38% frente a los 1.365.814 metros cúbicos despachados en el mismo mes de 2025. Además, respecto de marzo, el retroceso fue del 1,98%.

Suba de precios

El sector observa con preocupación la continuidad de la baja en el consumo, ya que la tendencia negativa se mantiene desde comienzos de año.

Uno de los factores que más impactó en la demanda fue el fuerte incremento de los combustibles en Argentina, cuyos valores medidos en dólares ya se ubican entre los más altos de la región.

En ese escenario, muchos usuarios comenzaron a reducir la cantidad de litros cargados o directamente optaron por cargas fijas para controlar el gasto cotidiano.

La premium resiste

El informe mostró además un comportamiento dispar entre los distintos segmentos de combustibles. Por un lado, la nafta súper cayó 1,63% interanual, mientras que el diésel Grado 2 se desplomó 9,96%.

En contrapartida, los combustibles premium mantuvieron cifras positivas. La nafta premium avanzó 0,76% interanual y el gasoil Grado 3 creció 5,85%.

Especialistas del sector atribuyen esta situación a las promociones y descuentos que algunas petroleras aplican sobre los productos premium, reduciendo la diferencia de precios respecto de la súper.

Geografía

Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires volvió a concentrar el mayor volumen de ventas del país con 468.312 metros cúbicos comercializados durante abril.

Córdoba quedó en el segundo lugar con 141.750 metros cúbicos y registró una caída interanual del 5,74%, mientras que Santa Fe mostró una variación prácticamente estable.

Entre las provincias con mejores desempeños aparecieron San Juan (+4,12%), Neuquén (+3,08%) y Tucumán (+2,88%).

YPF creció, las demás bajaron

En cuanto a las empresas, YPF fue la única gran petrolera que consiguió aumentar sus ventas durante abril. La compañía estatal comercializó 746.648 metros cúbicos y mostró un crecimiento interanual del 1,79%.

El resto de las firmas registró fuertes caídas. Shell retrocedió 8,58%; Puma Energy cayó 10,61%; Axion perdió 3,89%; y Dapsa mostró una baja del 10,4%.

Fuente: Agencia DIB

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