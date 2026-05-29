viernes 29 de mayo de 2026
29 de mayo de 2026 - 14:02

Siguen las restricciones en la venta de GNC en La Plata y alrededores

Debido al aumento de demanda por el frío, a partir de este viernes, unas pocas estaciones de GNC están habilitadas para cumplir la demanda de combustibles.

Por Agencia DIB
Una estación de GNC, con la actividad suspendida.
Una estación de GNC, con la actividad suspendida.

En medio de las bajas temperaturas que golpean a la provincia de Buenos Aires, desde este viernes comenzó la restricción en la venta de GNC en casi la totalidad de las estaciones de servicio con “contratos interrumpibles” en localidades como La Plata, Berisso y Ensenada.

Más noticias
El presidente Milei con los representantes de los laboratorios extranjeros.

Milei anunció una inversión de USD 8.000 millones de farmacéuticas extranjeras en medio del ruido con los laboratorios locales
Novedades sobre el consumo de leche en el país. 

El consumo de lácteos no repunta y marca el deterioro del poder adquisitivo

Según informaron desde Camuzzi, la empresa proveedora del recurso, las estaciones de servicio con “contratos interrumpibles” recibieron notificaciones para que suspendan el suministro. Por eso, sólo quedaron una decena de sitios para cargar en la región capital, lo que provocó colas interminables de autos.

Asimismo, los representantes de la distribuidora de gas explicaron que la decisión responde a “problemas estructurales del sistema” y a la necesidad de realizar cortes en varias estaciones, tal como lo prevé la normativa en períodos de alta demanda.

En este contexto, las autoridades indicaron que deberán funcionar bajo un régimen de cupos diarios limitados, por lo que una vez que alcancen el tope de metros cúbicos asignados, la venta deberá suspenderse hasta el día siguiente. Durante gran parte del viernes, en las pocas estaciones habilitadas se vieron largas filas de vehículos y demoras de más de dos horas.

La restricción a la venta de GNC se trata de una medida que busca evitar la caída en la presión de los gasoductos, un fenómeno que podría producirse al verse alentado por las bajas temperaturas propias de la temporada del año.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Milei anunció una inversión de USD 8.000 millones de farmacéuticas extranjeras en medio del ruido con los laboratorios locales

El consumo de lácteos no repunta y marca el deterioro del poder adquisitivo

La Provincia avanza en un control más autónomo de los subsidios al transporte

Prorrogan otra vez la suspensión de la resolución sobre agroquímicos

Maquinaria agrícola: cayó la venta de tractores y cosechadoras, subió un poco la de sembradoras

Caputo dijo que en mayo la inflación bajará más y que Milei será reelecto en 2027

Surtidores de capa caída: el consumo de combustibles descendió por tercer mes consecutivo

El FMI le pidió a Milei un aumento del monotributo y que más trabajadores paguen el Impuesto a las Ganancias

La venta de combustibles cayó por tercer mes consecutivo en marzo: 2,38%

Abrió la inscripción a la 11ª edición del Premio Ternium Expoagro

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre los agroquímicos. 

Prorrogan otra vez la suspensión de la resolución sobre agroquímicos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El presidente Milei con los representantes de los laboratorios extranjeros.

Milei anunció una inversión de USD 8.000 millones de farmacéuticas extranjeras en medio del ruido con los laboratorios locales