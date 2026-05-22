Desde 2027 también bajarán las retenciones al maíz, el girasol y el sorgo

El maíz tendrá menos retenciones desde el año que viene. Archivo DIB.

Tras el anuncio del presidente Javier Milei en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires de una baja inmediata de las retenciones para el trigo y la cebada, y un esquema de reducción gradual para la soja, Luis Caputo, el ministro de Economía, Pablo Lavigne, secretario de Comercio, y Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, informaron en una conferencia de prensa que también reducirán las alícuotas para maíz, sorgo y girasol.

Una de las primeras confirmaciones del equipo económico fue que la soja tendrá una reducción mensual de 0,25 puntos porcentuales a partir de 2027, despejando la duda que había planteado el Presidente Milei durante el anuncio que había supeditado la baja según la recaudación fiscal. De esta manera, cuando concluya el mandato del Gobierno, la alícuota quedará en 21%. Mientras que en 2028 el esquema de la baja mensual pasará a ser de 0,5 puntos, lo que llevaría el derecho de exportación al 15% hacia fines de ese año.

Para el maíz y el sorgo, en tanto, la reducción del impuesto será trimestral. En el primer trimestre de 2027 las alícuotas bajarán de 8,5% a 8,25% y finalizarán ese año en 7,5%. Luego, en 2028, el recorte será de 0,5 puntos por trimestre, por lo que ambos cultivos cerrarían ese ciclo con una carga del 5,5%.

En cambio, el girasol tendrá un esquema semestral. Desde el actual 4,5%, descenderá a 4,25% en el primer semestre de 2027 y luego a 4% en la segunda mitad del año. Durante 2028, la reducción será de 0,5 puntos por semestre: pasará a 3,5% en los primeros seis meses y terminará el año en 3%.

Además, el Gobierno aclaró que los subproductos, como son el caso de la harina y aceite, los principales complejos exportadores del país, también tendrán una reducción proporcional. Actualmente, ambos tributan una alícuota del 22,5%. Fuente: Agencia DIB.

Para compartir en redes









Temas Retenciones