Citroën dejará de fabricar en El Palomar y avanza con retiros voluntarios

Operarios del Grupo Stellantis en la fábrica de El Palomar.

La discontinuación en la fabricación del Citroën Berlingo en la planta bonaerense de El Palomar se transformará en el cierre de una historia de producción nacional de vehículos de la marca francesa comenzó en 1960, y en la que se hicieron modelos icónicos como el 2CV y 3CV, hasta el moderno C4 Lounge como último vehículo de pasajeros.

En las últimas horas, el Grupo Stellantis confirmó el fin de la producción de ese vehículo y profundizó el ajuste en su planta ubicada en el partido bonaerense de Tres de Febrero. La decisión implica un nuevo escenario de incertidumbre laboral para cientos de trabajadores, muchos de los cuales avanzan con la aceptación de un retiro voluntario.

El último modelo producido localmente fue la Citroën Berlingo Furgón, que ya comenzó a salir de la línea de montaje y será reemplazada por la nueva Berlingo Work Van L2 importada desde España. A partir de ahora, la estrategia regional de Citroën quedará concentrada principalmente en Brasil donde se fabrican los modelos C3, Basalt y Aircross y en Uruguay, con la producción del utilitario Jumpy.

La medida también impacta sobre la histórica producción de la Peugeot Partner, modelo gemelo de la Berlingo dentro del Grupo Stellantis, que también dejará de fabricarse en El Palomar. De esta manera, la planta bonaerense quedará concentrada únicamente en la fabricación de los Peugeot 208 y 2008.

En este contexto,la automotriz ya comunicó nuevas suspensiones para las próximas dos semanas y anticipó además un parate programado entre el 13 y el 26 de julio. La caída de la demanda y la fuerte retracción de las exportaciones hacia Brasil llevan también a que se avance con retiros voluntarios de decenas de operarios. Según trascendió, las propuestas incluyen entre cinco y siete salarios adicionales para quienes acepten desvincularse. Fuente: Agencia DIB

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