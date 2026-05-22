Ganancias y Bienes Personales: ARCA prorrogó el vencimiento hasta fines de julio

El Gobierno nacional extendió hasta fines de julio el plazo para que las personas humanas y sucesiones indivisas presenten las declaraciones juradas y el pago del saldo resultante de los impuestos correspondientes al período fiscal 2025, que incluye al Impuesto a las Ganancias , sobre los Bienes Personales , y al Impuesto Cedular .

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Los contribuyentes podrán cumplir con estas obligaciones, de manera excepcional, hasta el 27 de julio de 2026 , inclusive, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) a través de la Resolución General 5851/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Entre las consideraciones para decidir la prórroga, ARCA mencionó que "diversas entidades representativas de los profesionales en ciencias económicas han planteado la necesidad de contar con un plazo adicional para la correcta y completa confección de las referidas declaraciones juradas".

El organismo recaudador consideró aconsejable otorgar la prórroga con el fin de "facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias".

En cuanto a las declaraciones juradas informativas que deben presentar los beneficiarios de ciertas rentas (empleados y jubilados), el plazo se extendió hasta el 31 de julio de 2026, inclusive.

Originalmente, y de acuerdo a la terminación del número de CUIT, la declaración jurada determinativa de Ganancias debía presentarse entre el 11 y el 16 de junio.

Fuente: Agencia DIB