viernes 19 de septiembre de 2025
19 de septiembre de 2025 - 08:16

Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"

El ministro de Economía Luis Caputo defendió la banda y prometió anunciar pronto el pago de la deuda de 2026.

Por Agencia DIB
El ministro de Economía, Luis Caputo.
El ministro de Economía, Luis Caputo.
Más noticias
El Banco Central interviene en el mercado.

Tensión: el Banco Central vendió US$ 379 millones y el Riesgo País superó los 1.400
El ministro de Economía, Luis Caputo.

Luis Caputo acusó a la oposición de tratar "de voltear al Presidente"

El titular del Palacio de Hacienda habló en el programa Las Tres Anclas que se emite por el canal de streaming oficialista Carajo. "No nos vamos a mover del programa. Vamos a seguir defendiendo la banda cambiaria", afirmó y dijo que se diseñó "para que los dólares tanto del Central como los que hemos comprado, sirvan para defender el techo de la banda".

A su vez, el funcionario nacional aseguró que en las próximas semanas se anunciarán los pagos de los vencimientos de la deuda de los meses de enero y julio del 2026, tratando de llevar tranquilidad hacia los mercados, luego de que hayan registrado bajas en acciones y bonos argentinos superiores al 14%.

Y allí aprovechó para mandar un mensaje al mercado: “No tengan ninguna duda que en las próximas semanas vamos a garantizar los pagos de enero y julio del año que viene”. Y sin dar precisiones, agregó: “Ya lo vamos a anunciar”.

Cabe recordar que desde el 2 de julio, cuando Caputo dijo “comprá campeón” con dólar a $1240, la divisa subió casi un 22% en 78 días, un promedio del 8,4% mensual. (DIB)

Temas
Ver más

Tensión: el Banco Central vendió US$ 379 millones y el Riesgo País superó los 1.400

Luis Caputo acusó a la oposición de tratar "de voltear al Presidente"

El vicerrector de la UBA desmintió a Caputo por su sueldo

El Gobierno da otro paso para privatizar 9.000 kilómetros de rutas nacionales

Tras la derrota bonaerense, Georgieva llamó a Caputo: respaldo al plan pero advertencia por el nivel de las tasas

La desocupación se mantuvo en 7,6%, pero hubo una suba del empleo informal

El sueño de acceder a la vivienda con crédito hipotecario se debilita

La Provincia suspende las multas que deben pagar las distribuidoras eléctricas

La inflación mayorista continúa al alza: 3,1% en agosto, según el Indec

El dólar mayorista quebró por primera vez el techo de la banda e intervino el BCRA

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Aerolíneas Argentinas.

Reclamos en Mar del Plata por las nuevas rutas de Aerolíneas que priorizan los vuelos al exterior