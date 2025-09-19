Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"

El ministro de Economía, Luis Caputo.

En medio de la tensión cambiaria y la fuerte venta de reservas del Banco Central (BCRA) haya vendido reservas para contener el dólar mayorista, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó llevar tranquilidad hacia los mercados. "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda", adelantó.

El titular del Palacio de Hacienda habló en el programa Las Tres Anclas que se emite por el canal de streaming oficialista Carajo. "No nos vamos a mover del programa. Vamos a seguir defendiendo la banda cambiaria", afirmó y dijo que se diseñó "para que los dólares tanto del Central como los que hemos comprado, sirvan para defender el techo de la banda".

A su vez, el funcionario nacional aseguró que en las próximas semanas se anunciarán los pagos de los vencimientos de la deuda de los meses de enero y julio del 2026, tratando de llevar tranquilidad hacia los mercados, luego de que hayan registrado bajas en acciones y bonos argentinos superiores al 14%.

Y allí aprovechó para mandar un mensaje al mercado: “No tengan ninguna duda que en las próximas semanas vamos a garantizar los pagos de enero y julio del año que viene”. Y sin dar precisiones, agregó: “Ya lo vamos a anunciar”.

Cabe recordar que desde el 2 de julio, cuando Caputo dijo “comprá campeón” con dólar a $1240, la divisa subió casi un 22% en 78 días, un promedio del 8,4% mensual. (DIB)

