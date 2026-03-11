miércoles 11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026 - 20:42

Marcelo Mindlin: "Es la mayor inversión de la historia para procesar líquidos de gas en el país"

Directivos de tgs y sus accionistas destacaron el impacto del Proyecto NGL’s, una inversión de US$ 3.000 millones destinada a procesar líquidos de gas de Vaca Muerta. Aseguran que permitirá ampliar exportaciones, generar empleo y eliminar cuellos de botella en el desarrollo energético.

Por Agencia DIB
El empresario Marcelo Mindlin y directivos de TGS junto al ministro Luis Caputo tras el anuncio.

“Hace más de 25 años que Argentina no concreta un proyecto de procesamiento de líquidos y este es el de mayor magnitud de la historia”. Con esa definición, el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, resumió la relevancia del nuevo desarrollo energético que impulsa Transportadora de Gas del Sur (TGS), presentado durante la Argentina Week en Nueva York.

El empresario destacó que la iniciativa busca resolver uno de los principales cuellos de botella que enfrenta el desarrollo de Vaca Muerta. Según explicó, el objetivo es transformar el potencial energético del país en crecimiento económico, exportaciones y desarrollo productivo.

Inversión de 3.000 millones de dólares

El proyecto, denominado NGL’s, prevé una inversión cercana a los 3.000 millones de dólares y apunta a industrializar los líquidos del gas natural asociados a la producción de hidrocarburos. Para ello se desarrollará infraestructura de procesamiento, transporte, fraccionamiento y exportación.

“Con proyectos estratégicos como este, TGS y sus accionistas están demostrando su compromiso con el desarrollo del país”, señaló Mindlin, quien remarcó que el avance de este tipo de obras permitirá consolidar el salto exportador de la Argentina en el sector energético.

En la misma línea, Marcelo Sielecki, representante de la familia accionista de la compañía, definió la iniciativa como una pieza central dentro de la estrategia de largo plazo del grupo empresario. “Nos permitirá consolidar un proyecto de escala, con impacto positivo en la balanza comercial y en el desarrollo energético e industrial del país”, afirmó.

Creación de 4.000 puestos de trabajo

Por su parte, el CEO de TGS, Oscar Sardi, puso el foco en el impacto económico y social de la inversión. El directivo explicó que el proyecto se extenderá a lo largo de cuatro provincias y tendrá un plazo estimado de ejecución de 45 meses.

Embed - Oscar Sardi, CEO de TGS, exolica los alcances de la histórica inversión

“Estimamos la creación de 4.000 puestos de trabajo directos y unos 15.000 empleos indirectos”, señaló Sardi, quien también destacó que la iniciativa generará exportaciones cercanas a los 1.200 millones de dólares anuales, lo que aportará una nueva fuente de divisas para la economía argentina.

El plan contempla la ampliación de las instalaciones de procesamiento de gas en la planta Tratayén, en Neuquén, la construcción de un poliducto que conectará ese complejo con Bahía Blanca y el desarrollo de nuevas plantas de fraccionamiento y almacenamiento en el polo petroquímico bonaerense. También se prevén obras complementarias en la terminal marítima para facilitar la exportación de los productos.

Desde la compañía señalaron que el proyecto requerirá aún avanzar en aspectos técnicos, regulatorios y ambientales antes de su puesta en marcha, aunque destacaron que ya existen acuerdos firmados con varias operadoras de Vaca Muerta y negociaciones avanzadas con otras empresas del sector.

Para los directivos, el desafío ahora será convertir ese potencial energético en infraestructura concreta que permita sostener el crecimiento de la producción y ampliar la presencia argentina en los mercados internacionales de energía.

Fuente: Agencia DIB

