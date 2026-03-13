El Episcopado dará una misa en Luján en homenaje al papa Francisco que podrá seguirse vía web

El 21 de abril habrá una misa en Luján por el primer aniversario de la muerte de Francisco

El director de Comunicación y Prensa de la CEA, presbítero Máximo Jurcinovic, explicó en un comunicado emitido por la agencia AICA que los obispos quieren darle a esta fecha una relevancia especial para la vida de la Iglesia en el país. En esa línea, indicó, no se trata sólo de recordar al Pontífice al cumplirse un año de su muerte, sino también de renovar la adhesión a su legado pastoral y a sus enseñanzas.

El sacerdote subrayó que la conmemoración tiene un significado particular para la Iglesia argentina , al tratarse de la patria donde Jorge Bergoglio vivió su ministerio como sacerdote, religioso y pastor de la Iglesia en Buenos Aires.

Como parte de la jornada, los obispos realizarán una peregrinación desde la casa de retiros El Cenáculo , en el partido bonaerense de Pilar, hasta el santuario mariano de Luján, donde tendrá lugar la Eucaristía.

Además, la Comisión Ejecutiva de la CEA propuso a todos los obispos del país que, con motivo del Domingo del Buen Pastor, el 26 de abril, se realicen en cada diócesis celebraciones, encuentros e iniciativas pastorales que ayuden a mantener viva la memoria del papa Francisco.

La invitación busca que, bajo la imagen evangélica del Buen Pastor propia del cuarto domingo de Pascua, las comunidades puedan profundizar su legado y renovar el compromiso con su enseñanza y su servicio a la Iglesia y al mundo.

El papa Francisco. El papa Francisco.

Gesto interreligioso

La celebración que se realizará el martes 21 de abril a las 17 contará con un gesto de carácter interreligioso. Están invitados representantes de otras confesiones cristianas y referentes del ámbito interreligioso, quienes participarán posteriormente en una invocación por la paz y el diálogo, en reconocimiento al impulso que el pontífice dio a estos caminos durante su ministerio. También fueron convocadas autoridades nacionales, provinciales y municipales para participar del encuentro.

El legado, a treces años de ser nombrado Papa

Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires e ingresó a la Compañía de Jesús a los 21 años. Tras su ordenación en 1969, sirvió como provincial jesuita, rector de seminario y profesor, antes de que el Papa San Juan Pablo II lo nombrara obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992. Se convirtió en arzobispo de la capital argentina en 1998 y fue ordenado cardenal en 2001.

Doce años después, el 13 de marzo de 2013, a los 76 años, el cardenal Bergoglio fue elegido Papa de la Iglesia Católica. Su nombramiento marcó varios hitos históricos: fue el primer Papa jesuita, el primero de la región de las Américas y el primero en elegir el nombre de Francisco, inspirado en la devoción de San Francisco de Asís por la pobreza, la paz y el amor por la creación.

Su pontificado se caracterizó por un enfoque en la misericordia y la atención de las "periferias", tanto dentro de la Iglesia como en la organización de la sociedad. Remodeló significativamente el Colegio Cardenalicio a través de 10 consistorios, creando 163 nuevos cardenales. Sus nombramientos reflejaron su visión de una Iglesia global, elevando a prelados de las periferias y creando cardenales en lugares que nunca antes habían tenido uno, como Mongolia y Sudán del Sur.

Francisco convocó cuatro sínodos, incluyendo el Sínodo sobre la Sinodalidad, cuya segunda sesión concluyó en octubre de 2024. Implementó reformas importantes de la Curia Romana y tomó varias medidas para abordar la crisis de abusos en la Iglesia, incluyendo el motu proprio Vos Estis Lux Mundi de 2019.

Algunas dolencias de salud resintieron su actividad. Se sometió a cirugías en julio de 2021 y en junio de 2023. En sus últimos meses de vida se movilizaba en silla de ruedas por una afección en la rodilla, que le limitó su agenda. En febrero de 2025 fue hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma por una bronquitis y una infección respiratoria, que al mes, tuvieron como desenlace su fallecimiento, el 21 de abril de 2025.

La última foto de Francisco en la Plaza de San Pedro. (Vatican News) La última foto de Francisco en la Plaza de San Pedro. (Vatican News)

La muerte de Francisco fue una de las noticias que sacudió el 2025: en la madrugada del lunes 21 de abril, Jorge Bergoglio sufrió un derrame cerebral que decantó en una insuficiencia cardíaca irreversible. Su fallecimiento, a los 88 años, se produjo en la Casa Santa Marta del Vaticano, donde vivió durante su pontificado. Tras realizarse el funeral y todos los rituales que la liturgia indica para el fallecimiento de un sumo pontífice, Francisco fue sepultado en la iglesia Santa Maria Maggiore, en un sepulcro austero, cuya lápida dice simplemente Franciscus.

Tras el funeral, se realizó el cónclave que designó a su sucesor, el actual pontífice León XIV. De nombre secular Robert Francis Prevost, es el 267º papa de la Iglesia católica y noveno soberano de la Ciudad del Vaticano, desde el 8 de mayo de 2025.

Fuente: Agencia DIB