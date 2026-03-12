jueves 12 de marzo de 2026
12 de marzo de 2026 - 18:01

Indec: una familia tipo necesitó $ 1.397.672 para no ser considerada pobre

La Canasta Básica Alimentaria registró en febrero un aumento de 3,2% respecto del mes anterior. Según el Indec, el umbral de la indigencia subió a $ 644.088.

Por Agencia DIB
El Indec dio a conocer los nuevos ingresos para no caer en la pobreza o la indigencia en el Gran Buenos Aires.

El Indec dio a conocer los nuevos ingresos para no caer en la pobreza o la indigencia en el Gran Buenos Aires.

El costo de la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo de cuatro integrantes (compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años) alcanzó en febrero los $ 1.397.672 en el Gran Buenos Aires, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ese valor marca el umbral de ingresos por debajo del cual una familia con esa composición es considerada pobre.

Más noticias
El ministro de Economía, Luis Caputo.

Caputo sobre el 2,9% de inflación: "Estamos en un proceso de corrección de precios relativos"
La inflación de febrero según el Indice de Precios al Consumidor del Indec.

La inflación de febrero volvió a ser del 2,9% y acumula 5,9% en lo que va del año

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia al contemplar únicamente los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos, se ubicó para ese mismo hogar en $ 644.088 durante el segundo mes del año.

De acuerdo con el informe oficial, la Canasta Básica Alimentaria registró en febrero un aumento de 3,2% respecto del mes anterior. En términos interanuales, el indicador acumuló una suba de 37,6%. Por su parte, la Canasta Básica Total -que además de alimentos incluye bienes y servicios esenciales como transporte, vestimenta, salud y educación- aumentó 3,1% en el mismo período. Este indicador se utiliza para estimar la evolución del costo de vida mínimo que deben afrontar los hogares.

Pobreza e Indigencia

El informe también establece los valores de referencia para un adulto equivalente. En febrero, la CBA se ubicó en $ 208.443 por persona, mientras que la CBT alcanzó los $ 452.321. A partir de esos valores se calculan los montos necesarios para distintos tipos de hogares. En el caso de una familia de tres integrantes -una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61-, la CBT se ubicó en $ 1.112.710, mientras que la Alimentaria alcanzó los $ 512.769.

La valorización de ambas canastas se realiza mensualmente a partir de los precios relevados para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el Gran Buenos Aires y permite establecer las líneas oficiales de pobreza e indigencia utilizadas en las estadísticas socioeconómicas del país.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Caputo sobre el 2,9% de inflación: "Estamos en un proceso de corrección de precios relativos"

La inflación de febrero volvió a ser del 2,9% y acumula 5,9% en lo que va del año

Indec: la soja representó un cuarto de las exportaciones argentinas en 2025, con ingresos por US$ 21.442 millones

Agro: informe del INTA asegura que en las campañas 2026/2027 habrá disponibilidad de agua para cultivos

Una fábrica de baterías y otra de termos en crisis por las importaciones

Patricia Bullrich dijo presente en Expoagro 2026 y subrayó el "compromiso" del Gobierno con el campo

Marcelo Mindlin: "Es la mayor inversión de la historia para procesar líquidos de gas en el país"

Bahía Blanca: histórica inversión de US$ 3.000 millones para procesar líquidos de Vaca Muerta

La UIA, dura con Milei: "Distorsiona el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia del país"

Expoagro: un remate histórico con más de 38.000 cabezas en un día

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un operario en una fábrica de termos. 

Una fábrica de baterías y otra de termos en crisis por las importaciones

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Cañuelas: un policía fue captado por una cámara en una situación íntima en un cementerio

Cañuelas: un policía fue captado por una cámara en una situación íntima en un cementerio

Por  Agencia DIB