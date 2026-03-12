Indec: una familia tipo necesitó $ 1.397.672 para no ser considerada pobre

El Indec dio a conocer los nuevos ingresos para no caer en la pobreza o la indigencia en el Gran Buenos Aires.

El costo de la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo de cuatro integrantes (compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años) alcanzó en febrero los $ 1.397.672 en el Gran Buenos Aires, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ese valor marca el umbral de ingresos por debajo del cual una familia con esa composición es considerada pobre.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia al contemplar únicamente los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos, se ubicó para ese mismo hogar en $ 644.088 durante el segundo mes del año.

De acuerdo con el informe oficial, la Canasta Básica Alimentaria registró en febrero un aumento de 3,2% respecto del mes anterior. En términos interanuales, el indicador acumuló una suba de 37,6%. Por su parte, la Canasta Básica Total -que además de alimentos incluye bienes y servicios esenciales como transporte, vestimenta, salud y educación- aumentó 3,1% en el mismo período. Este indicador se utiliza para estimar la evolución del costo de vida mínimo que deben afrontar los hogares.

Pobreza e Indigencia El informe también establece los valores de referencia para un adulto equivalente. En febrero, la CBA se ubicó en $ 208.443 por persona, mientras que la CBT alcanzó los $ 452.321. A partir de esos valores se calculan los montos necesarios para distintos tipos de hogares. En el caso de una familia de tres integrantes -una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61-, la CBT se ubicó en $ 1.112.710, mientras que la Alimentaria alcanzó los $ 512.769.

La valorización de ambas canastas se realiza mensualmente a partir de los precios relevados para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el Gran Buenos Aires y permite establecer las líneas oficiales de pobreza e indigencia utilizadas en las estadísticas socioeconómicas del país. Fuente: Agencia DIB

