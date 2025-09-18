Tensión: el Banco Central vendió US$ 379 millones y el Riesgo País superó los 1.400

El Banco Central debió vender este jueves US$ 379 millones de sus reservas para contener la escalada del dólar mayorista , una cifra siete veces superior a los US$ 53 millones que había utilizado el miércoles. Con esta intervención en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC), el saldo negativo de la semana ascendió a US$ 432 millones. El dólar oficial ofrecido por el Banco Nación alcanzó los $ 1.500 y en algunos bancos incluso superó ese nivel. Al cierre de la rueda, se ubicó en $1.495, diez pesos por encima del miércoles.

El dólar tocó los $1.425, se hundieron las acciones en Wall Street y el Riesgo País saltó a 1.100 puntos

Tras la operación, las reservas internacionales retrocedieron y cerraron en US$ 39.407 millones. El esquema de bandas cambiarias, acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), fija un piso y un techo que se actualizan a razón de 1% mensual desde la salida del cepo en abril. Actualmente, esos límites se ubican en $ 948,76 para el piso y $ 1.474,83 para el techo. Se operaron en el mercado mayorista alrededor de US$ 590 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo , habló por primera vez desde la intervención del Central y aseguró que “no van a haber cambios en el programa” . “No nos vamos a mover del programa económico. Vamos a seguir defendiendo la banda cambiaria”, afirmó en una entrevista por el streaming Carajo , esta noche.

A propósito, sobre la sangría de dólares y los pagos de los vencimientos de la deuda de los meses de enero y julio de 2026, “(al mercado) No tengan ninguna duda que en las próximas semanas vamos a garantizar los pagos de enero y julio del año que viene”, sostuvo. Por último, sobre los reveses del Ejecutivo en el Congreso, afirmó que la oposición “quiere romper el equilibrio fiscal”.

Más temprano, y antes del nuevo rechazo al veto, ahora en el Senado, Caputo dijo que “están tratando de voltear al Presidente”. “El Congreso insistirá en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al Presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”, escribió en su cuenta de X.

Los dólares

En el sistema financiero, las cotizaciones del dólar oscilaron entre $ 1.495 y $ 1.510. El blue, por su parte, se mantuvo en torno a $ 1.500, mientras que los tipos de cambio financieros continuaron al alza: el MEP trepó 3,7% hasta $1.540,83 y el CCL avanzó 3,6% hasta $ 1.554,52.

La tensión también se trasladó a los mercados: acciones y bonos sufrieron pérdidas superiores al 14%, y el Riesgo País saltó 24,5% en un solo día, hasta ubicarse en 1.453 puntos básicos. (DIB)