Patricia Bullrich dijo presente en Expoagro 2026 y subrayó el "compromiso" del Gobierno con el campo

En el segundo día de la megamuestra Expoagro 2026 que se realiza en la localidad bonaerense San Nicolás , la senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , visitó el predio acompañada por otros legisladores del oficialismo para exponer las transformaciones que vendrán de la mano de la nueva Ley Laboral. Desde el evento, indicaron que la presencia de la exministra de Seguridad encendió “el voltaje político” de la exposición.

La UIA, dura con Milei: "Distorsiona el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia del país"

“Nosotros tenemos un compromiso especial con el campo”, afirmó Bullrich al ser consultada por las políticas impulsadas por el gobierno nacional, entre las que mencionó como eje la cuestión de las retenciones . “Ustedes saben que en el Gobierno ya hubo varias bajas a los productores regionales y a los más importantes. Para nosotros eso es innegociable , porque es un impuesto totalmente regresivo”, precisó.

En tanto, Pablo Cervi, empresario y legislador por Río Negro, detalló los cambios centrales impulsados por la Ley de Modernización Laboral recientemente impulsada en el Congreso por el oficialismo.

Hoy en ExpoAgro. Acompañando al campo para que siga siendo uno de los motores del crecimiento de nuestro país. pic.twitter.com/YXatQSLdep

“Se agregó un capítulo relativo al agro. Se hizo la Comisión Nacional de Trabajo Agrario bipartita y se tomaron en cuenta los planteos del sector, sobre todo para las economías regionales, que son mano de obra intensiva. Ahí entró la baja del costo de ART, el tema de la litigiosidad y beneficios fiscales como el RIMI, con amortización anticipada de inversiones”, puntualizó el senador libertario.

A esto, sumó la importancia de incentivos al riego, la baja del IVA para la energía eléctrica, y el Fondo Agrícola Laboral (FAL), que “genera que el 3% que iba a la seguridad social, se destine a un fondo de previsión de indemnizaciones”.

Visión federal

Desde Formosa, el senador Francisco Paoltroni celebró poder “visitar la exposición más importante de Argentina”, y coincidió con sus compañeros de bloque en los beneficios fiscales de la nueva Ley Laboral.

“Favorece a las inversiones en capital de trabajo con rápida amortización”, sostuvo, aunque marcó que falta un foco en el acceso al crédito. “Necesitamos financiamiento y bajar tasas para que el sector despegue”, reconoció.

Respecto a las retenciones, el legislador afirmó: “Nos vamos a ir despertando alguna que otra mañana con la novedad de que vuelven a bajar un nuevo escalón en la medida que el superávit lo amerite. No sé si será inminente, pero cuando sobra plata, el presidente disfruta de bajar impuestos”.

Por su parte, la senadora salteña Emilia Orozco, reafirmó el compromiso del gobierno por reconocer “al campo como motor de la economía argentina”, y lamentó que por años haya sido “demonizado”.

“Esta gestión viene a reivindicar con líneas de crédito, con baja de impuestos, con el compromiso que tenemos con todo el sector productivo. Nosotros somos unos defensores acérrimos de que el Estado no genera riquezas. El sector privado sí las genera, y genera fuentes de empleo. Eso es lo que Argentina necesita”, señaló la legisladora nacional. Al recoger el guante de las retenciones, coincidió en que la gestión actual va camino a una baja definitiva. “Hacerlo de manera responsable implica hacerlo de manera paulatina”, indicó.

El senador entrerriano, Joaquín Benegas Lynch, también visitó la segunda jornada de Expoagro, donde se refirió al “escenario proinversión” actual, en el que, opinó, “la tecnología va a impulsar muchísimo más el agro”.

Sobre el impacto de la modernización laboral en su provincia, el legislador dijo: “Trabajamos en la incorporación de, por ejemplo, la figura del empleado temporario, que para la producción frutícola era un problemón”. Y, en esta línea, adelantó: “Vamos a analizar también la posibilidad de trabajar sobre la ley agraria y ajustarla para que impacte positivamente a las economías regionales, algo que Entre Ríos necesita muchísimo”.

Fuente: Agencia DIB