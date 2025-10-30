jueves 30 de octubre de 2025
30 de octubre de 2025 - 08:38

Los aumentos que llegan con noviembre: colectivos, alquileres y prepagas

El anteúltimo mes del año arranca con una serie de incrementos que le meterán presión a la inflación.

Por Agencia DIB
Novedades sobre los precios de los alquileres.
Novedades sobre los precios de los alquileres.

El Gobierno nacional llegó a las elecciones legislativas con una aceleración en la inflación y con el dato de septiembre de 2,1%, mientras que para este mes los analistas esperan que la cifra esté algo por encima. En este contexto, ya se conocieron algunos aumentos que llegarán con noviembre.

Más noticias
Un colectivo transita por el Área Metropolitana. 

Tras las elecciones, llega el aumento de los colectivos en el AMBA
El Gobierno anunció novedades para los jubilados. (Archivo)

El Gobierno nacional confirmó el bono de $ 70.000 para jubilados en noviembre

COLECTIVOS

Desde este sábado 1° de noviembre los usuarios del transporte público comenzarán a pagar los boletos de colectivos con un ajuste del 4,1% en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En medio de la política del Gobierno nacional que busca seguir recortando los subsidios al transporte de pasajeros, el ministerio de Transporte recordó que desde el 1° de noviembre el boleto mínimo de las líneas que circulan en el conurbano bonaerense pasará a $572,86. Mientras para las unidades que brindan servicio en el territorio porteño, el boleto será de $568,91.

ALQUILERES

Los contratos que todavía se rigen bajo la derogada ley de Alquileres tendrán un aumento en torno al 42,2% en noviembre, una suba más moderada que los últimos meses, aunque sigue siendo significativa para los inquilinos. Así, por ejemplo, si desde noviembre de 2024 una familia viene pagando $600.000 al mes por su vivienda, el nuevo monto mensual será ahora de $853.200 para el período anual que va desde noviembre de 2025 hasta octubre del año que viene.

Los que tengan una actualización trimestral por IPC sufrirán subas en torno al 6%. Es decir que un alquiler de $600.000 pasará a $636.000 para noviembre, diciembre y enero. Para los acuerdos de índole cuatrimestral evidenciarán subas del 8,5%. Un inmueble con contrato por $600.000 pasará a costar $551.000.

PREPAGAS

Las principales firmas de medicina prepaga definieron cuánto subirán sus cuotas a sus afiliados desde noviembre. De acuerdo con lo que informaron en los últimos días al Gobierno, las empresas aumentarán entre 2,1% y 2,8%, dependiendo del operador y el plan. Vale recordar que la inflación de septiembre ascendió a 2,1%.

Temas
Ver más

Tras las elecciones, llega el aumento de los colectivos en el AMBA

El Gobierno nacional confirmó el bono de $ 70.000 para jubilados en noviembre

Nación desafectó un predio ferroviario en Pergamino

El Gobierno traslada al mercado las decisiones de compra y venta de energía

YPF: Argentina acusó al fondo Burford Capital de intentar frenar el regreso del país a los mercados

Puertos inteligentes: alianza argentino-española para modernizar la logística

La venta de combustibles sigue con cierta inestabilidad en el año

Rebote: después de la baja del lunes, el dólar volvió a subir y se acercó a los $ 1.500

Los salarios subieron 3,2% en agosto y acumulan incremento de 27,6% en lo que va del año

La tonelada de soja rozó los US$400, el valor más alto en 15 meses

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Novedades sobre los precios de los alquileres.

Los aumentos que llegan con noviembre: colectivos, alquileres y prepagas

Por  Agencia DIB