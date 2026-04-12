domingo 12 de abril de 2026
12 de abril de 2026 - 16:42

Las ventas minoristas pyme cayeron 0,6% interanual en marzo y acumulan -3,6% en 2026, según CAME

En la comparación mensual desestacionalizada, el descenso fue del 0,4% respecto de febrero, siempre de acuerdo con CAME.

Por Agencia DIB
Nueva caída de las ventas minoristas pyme, según CAME.

Nueva caída de las ventas minoristas pyme, según CAME.

Xinhua

Las ventas minoristas de las pymes registraron en marzo una baja del 0,6% interanual a precios constantes, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En la comparación mensual desestacionalizada, el descenso fue del 0,4% respecto de febrero, mientras que en el acumulado del primer trimestre del año la retracción alcanzó el 3,6%.

Más noticias
El dólar blue cotiza a valores de setiembre de 2025.

El dólar blue a $1.390: ¿por qué bajó tanto en estos seis meses?
Caputo viaja a Washington para una negociación clave con el FMI.

Caputo buscará en Washington el aval del FMI en una negociación clave

Según CAME, el comportamiento general del sector estuvo marcado por una tendencia contractiva, con caídas en cinco de los siete rubros relevados. Las bajas más pronunciadas se observaron en perfumería (-9,8%) y en bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%). También se registró un retroceso en alimentos y bebidas (-0,9%), en un contexto en el que el gasto de los hogares se concentró en productos esenciales y se redujo el volumen de compra por ticket. En sentido contrario, ferretería, materiales eléctricos y de la construcción mostró una suba del 2%, mientras que farmacia creció 1,1% interanual.

En alimentos y bebidas, el inicio del ciclo lectivo y el fin del receso estival impulsaron un corrimiento del gasto hacia bienes de primera necesidad. Según el relevamiento, el aumento de precios en frescos y carnes impactó en la cantidad adquirida, al tiempo que se consolidaron estrategias como la elección de segundas marcas y el uso de promociones bancarias. Los comercios señalaron además un incremento en costos fijos, como servicios y combustibles, que afectó la rentabilidad.

Ventas minoristas Pymes

El rubro bazar y muebles evidenció una contracción vinculada con la postergación de consumos no esenciales. La menor afluencia de clientes en locales físicos y la competencia de canales informales se combinaron con mayores costos operativos, lo que redujo los márgenes de ganancia. En tanto, calzado y marroquinería se mantuvo prácticamente estable, con una leve caída del 0,1%, sostenido por la demanda estacional vinculada al inicio de clases y el cambio de temporada.

En farmacia, el crecimiento interanual se explicó por la mayor demanda de productos asociados a los primeros fríos y al ciclo escolar, aunque se observó una contracción en categorías no esenciales. El informe también menciona demoras en los reintegros de obras sociales y una mayor participación de medicamentos genéricos. Por su parte, el desempeño de ferreterías estuvo impulsado por trabajos de mantenimiento y refacciones, con una demanda concentrada en insumos básicos.

El segmento de perfumería fue el más afectado, con una caída cercana al 10%, en un escenario en el que el gasto se orientó a artículos de higiene y se postergaron productos de cuidado personal. En tanto, el rubro textil e indumentaria mostró una baja leve del 0,4%, con ventas sostenidas por artículos escolares y de abrigo, aunque limitadas por la priorización del consumo esencial.

Comercios: el 42,2% reportó un deterioro

En cuanto a la situación de los comercios, el 50,8% de los encuestados indicó que su condición se mantuvo estable frente al año anterior, mientras que el 42,2% reportó un deterioro. A su vez, el 48% de los consultados prevé que las ventas se mantendrán en el próximo año, un 39,7% espera una mejora y un 12,4% anticipa una caída. Respecto de las inversiones, el 59,1% consideró que el contexto actual no es propicio para realizar nuevos desembolsos.

El relevamiento se realizó entre el 1 y el 9 de abril sobre 1.197 comercios minoristas de todo el país y forma parte del Índice de Ventas Minoristas Pyme, un indicador que mide la evolución mensual de la facturación del sector a partir de datos desagregados por rubro y región.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

El dólar blue a $1.390: ¿por qué bajó tanto en estos seis meses?

Caputo buscará en Washington el aval del FMI en una negociación clave

Milei acordó cancelar deuda en default de 2001 con fondos buitres y ahora pide el OK del Congreso

¿Relación de dependencia o no? Provincia le ganó a Rappi uncaso clave en la Suprema Corte

Récord: las exportaciones agrícolas crecieron el 71% en marzo

Granja Tres Arroyos sigue complicada: ahora suspendió 200 trabajadores en Pilar

La deuda de las familias con billeteras virtuales trepó al 30%

El Central elimina la restricción para sacar dólares de los cajeros en el exterior

Indec: la construcción cayó 0,7% interanual en febrero, -1,3% respecto de enero

Indec: la actividad industrial cayó otro 8,7% en febrero

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El dólar blue cotiza a valores de setiembre de 2025.

El dólar blue a $1.390: ¿por qué bajó tanto en estos seis meses?

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Federación Argentina de Municipios elevó una carta al Ministerio de Economía con reclamos de intendentes de todo el país.

Intendentes de todo el país advierten por una "catástrofe social" y reclaman medidas urgentes