Las ventas minoristas pyme cayeron 0,6% interanual en marzo y acumulan -3,6% en 2026, según CAME

Las ventas minoristas de las pymes registraron en marzo una baja del 0,6% interanual a precios constantes, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ) . En la comparación mensual desestacionalizada, el descenso fue del 0,4% respecto de febrero, mientras que en el acumulado del primer trimestre del año la retracción alcanzó el 3,6%.

Según CAME, el comportamiento general del sector estuvo marcado por una tendencia contractiva, con caídas en cinco de los siete rubros relevados. Las bajas más pronunciadas se observaron en perfumería (-9,8%) y en bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%). También se registró un retroceso en alimentos y bebidas (-0,9%), en un contexto en el que el gasto de los hogares se concentró en productos esenciales y se redujo el volumen de compra por ticket. En sentido contrario, ferretería, materiales eléctricos y de la construcción mostró una suba del 2%, mientras que farmacia creció 1,1% interanual.

En alimentos y bebidas, el inicio del ciclo lectivo y el fin del receso estival impulsaron un corrimiento del gasto hacia bienes de primera necesidad. Según el relevamiento, el aumento de precios en frescos y carnes impactó en la cantidad adquirida, al tiempo que se consolidaron estrategias como la elección de segundas marcas y el uso de promociones bancarias. Los comercios señalaron además un incremento en costos fijos, como servicios y combustibles, que afectó la rentabilidad.

El rubro bazar y muebles evidenció una contracción vinculada con la postergación de consumos no esenciales. La menor afluencia de clientes en locales físicos y la competencia de canales informales se combinaron con mayores costos operativos, lo que redujo los márgenes de ganancia. En tanto, calzado y marroquinería se mantuvo prácticamente estable, con una leve caída del 0,1%, sostenido por la demanda estacional vinculada al inicio de clases y el cambio de temporada.

En farmacia, el crecimiento interanual se explicó por la mayor demanda de productos asociados a los primeros fríos y al ciclo escolar, aunque se observó una contracción en categorías no esenciales. El informe también menciona demoras en los reintegros de obras sociales y una mayor participación de medicamentos genéricos. Por su parte, el desempeño de ferreterías estuvo impulsado por trabajos de mantenimiento y refacciones, con una demanda concentrada en insumos básicos.

El segmento de perfumería fue el más afectado, con una caída cercana al 10%, en un escenario en el que el gasto se orientó a artículos de higiene y se postergaron productos de cuidado personal. En tanto, el rubro textil e indumentaria mostró una baja leve del 0,4%, con ventas sostenidas por artículos escolares y de abrigo, aunque limitadas por la priorización del consumo esencial.

Comercios: el 42,2% reportó un deterioro

En cuanto a la situación de los comercios, el 50,8% de los encuestados indicó que su condición se mantuvo estable frente al año anterior, mientras que el 42,2% reportó un deterioro. A su vez, el 48% de los consultados prevé que las ventas se mantendrán en el próximo año, un 39,7% espera una mejora y un 12,4% anticipa una caída. Respecto de las inversiones, el 59,1% consideró que el contexto actual no es propicio para realizar nuevos desembolsos.

El relevamiento se realizó entre el 1 y el 9 de abril sobre 1.197 comercios minoristas de todo el país y forma parte del Índice de Ventas Minoristas Pyme, un indicador que mide la evolución mensual de la facturación del sector a partir de datos desagregados por rubro y región.

Fuente: Agencia DIB