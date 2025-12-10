La inflación porteña dio un pequeño salto: ¿anticipa lo que ocurrirá con el IPC nacional?

En la previa de la difusión de la inflación nacional, el IPC porteño volvió a marcar una suba este mes : cerró en 2,4% para noviembre v-contra 2,3% en septiembre, con un pico en el rubre recreación y cultura. Así, el salto interanual de los precios es del 32%.

Según lo que informó el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma, en lo que va del año, la inflación porteña fue del 32,6%.

El índice de noviembre ubicó entre los rubros que más subieron a Alimentos y Bebidas, que trepó 2,2% y Vivienda, que saltó 2,5% . Y dentro del primero, los aumentos más significativos se dieron en Carnes y derivados (4,5%), Pan y cereales (2,0%) y Frutas (6,8%).

El Indec dará a conocer este jueves su Índice de Precios al Consumidor. En octubre, la inflación mensual mostró una ligera aceleración, alcanzando 2,3% , luego del 2,1% registrado en septiembre.

Las mediciones privadas pronostican un nuevo salto para noviembre. La consultora Analytica detalló que, en la tercera semana de noviembre, las frutas subieron 10,3%, mientras que aguas, gaseosas y jugos aumentaron 3%.

Por su parte, Eco Go estimó un 2,5% para alimentos y bebidas, mientras que C&T relevó un aumento de 2,4% en el Gran Buenos Aires.

Camilo Tiscornia, director de C&T, señaló que “la inflación de noviembre reflejará los rezagos de la incertidumbre electoral y la volatilidad cambiaria”. Por su parte, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central proyecta una inflación del 2% para diciembre.

Fuente: Agencia DIB.