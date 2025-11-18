Las tasas siguen a la baja: ¿cómo evitar que los ahorros pierdan contra la inflación?

Debido a la mejora en la oferta de dinero, los bancos continúan ajustando a la baja las tasas de interés de los plazos fijos.
En detalle sobre los bancos que pagan más y los que pagan menos por los depósitops de los ahorristas.
Un relevamiento muestra que, en muchos casos, los rendimientos pueden quedar en terreno negativo contra la inflación. Por eso, conviene saber qué bancos pagan más y cuáles pagan menos