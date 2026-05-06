La actividad económica cayó 5% desde 2023 en Provincia: ¿cuáles son los sectores más afectados?

La industria automotriz, también afectada por el parate.

La actividad económica cayó en la provincia poco más del 5% desde el inicio del gobierno de Javier Milei y los rubros que más se contrajeron son los que tiene la mayor capacidad para generar trabajo: industria, construcción y comercio, en ese orden.

El último dato oficial del Indec sobre actividad es de febrero y marcó para la provincia de Buenos Aires una caída del 3,9%, en línea con el promedio nacional. Y los más golpeados son la industria (-9,9%), la construcción (-5,8%) y el comercio (-3,8%).

Se trata de las tres ramas de actividad con mayor impacto en la creación de empleo en el país, que tiene una incidencia directa en el paisaje social de una zona sensible en términos políticos: el Conurbano, donde la desocupación trepó al 9,5%, dos puntos arriba del promedio nacional.

El ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, ligó esos números a los efectos de las políticas de Luis Caputo, a las que describió como un “modelo reprimarizante” que “golpea de lleno al corazón productivo del país”.

López precisó que para el período que va de la actualidad a diciembre de 2023, la caída de la actividad sería del 7,1 “sin el efecto del agro” que venía de tocar un piso por la sequía de 2022. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloJ_LopezOK/status/2052057147727364217&partner=&hide_thread=false Se profundiza la caída de la actividad económica: en febrero, y en línea con el país, la actividad bonaerense cayó 3,9%.



Los sectores más golpeados a nivel nacional también lideran las caídas en PBA: industria (-9,9%), construcción (-5,8%) y comercio (-3,8%). https://t.co/N9xhBmqBLw pic.twitter.com/NNKNhnL9hV — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) May 6, 2026 “Argentina necesita crecimiento económico con creación de empleo; hacen falta políticas nacionales que estimulen la producción local, fortalezcan los ingresos de las familias y fomenten la generación de valor agregado para el mercado interno y la exportación”, dijo López. Fuente: Agencia DIB.

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