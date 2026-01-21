El puerto de Bahía Blanca rozó su mejor marca histórica en exportaciones.

El Puerto de Bahía Blanca cerró 2025 con un desempeño que lo vuelve a posicionar entre los principales nodos del comercio exterior argentino. Según el informe anual elaborado por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, la terminal portuaria movilizó 12,7 millones de toneladas de granos y subproductos, lo que representó un crecimiento interanual del 22%.

Con este volumen, el año se ubicó apenas por debajo de los récords alcanzados en 2021 y 2022, cuando se superaron 13 millones de toneladas, según indicó Sudoeste BA.

El resultado adquiere un valor adicional si se tiene en cuenta el contexto adverso que atravesó la región. En marzo, una grave inundación afectó severamente la logística del sur bonaerense y obligó a frenar buena parte de la operatoria.

El ramal ferroviario que aporta cerca del 80% de los ingresos de granos sufrió daños en unos 40 kilómetros de vías y permaneció inoperativo hasta mayo. A esto se sumaron cortes en rutas clave, como la RN 35, que alteraron la llegada de mercadería por camión.

Pese a estas dificultades, el nivel de actividad fue destacado por el propio Consorcio de Gestión del Puerto. “Durante 2025 existieron factores que incidieron en la dinámica comercial, tanto a nivel nacional como local”, señalaron, en referencia a los sucesivos decretos que modificaron las alícuotas de exportación en enero, junio, septiembre y diciembre. Estas decisiones oficiales funcionaron como aceleradores o frenos de la comercialización, en especial para la soja hacia el cierre del año.

El maíz lidera

En cuanto a los cultivos, el maíz se mantuvo como el principal producto exportado, con 5,4 millones de toneladas y una participación del 42% del total, aunque con una leve caída respecto de 2024. El gran protagonista fue el complejo soja, que registró un crecimiento interanual del 92% y pasó de 1,4 a 2,7 millones de toneladas, impulsado por incentivos fiscales y una demanda internacional sostenida.

El trigo también mostró una fuerte recuperación, con un salto del 73% y un volumen de 2,6 millones de toneladas, mientras que la cebada creció un 29%, favorecida por precios competitivos y una demanda excepcional desde Medio Oriente. En el ránking de cargas le siguieron el girasol, con el 4%, y la malta, con el 2%.

El mes de mayor actividad fue agosto, cuando se exportaron 1,4 millones de toneladas, un 66% más que en igual período del año anterior. En total, el puerto recibió 401.650 vehículos, de los cuales el 83% fueron camiones y el 17% vagones ferroviarios.

En materia de destinos, China se consolidó como el principal comprador, con 2,7 millones de toneladas, casi exclusivamente de poroto de soja. Arabia Saudita fue la gran sorpresa del año, al escalar al segundo lugar con un crecimiento del 90,8%, mientras que Brasil se mantuvo tercero, especialmente como destino del trigo y la malta.

Con estos números, el Puerto de Bahía Blanca no solo superó un año marcado por eventos climáticos extremos, sino que ratificó su capacidad de recuperación y quedó bien posicionado para enfrentar 2026 con expectativas de seguir ampliando su techo exportador.

Fuente: Agencia DIB