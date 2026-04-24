El Banco Provincia anunció una baja de tasas de interés para las PyMES

El Banco Provincia anunció una nueva reducción en las tasas de interés de sus líneas RePyME, que alcanza a los créditos de capital de trabajo, descuento de cheques e inversión, y suma además una nueva opción de financiamiento a tasa variable para Capital de Trabajo a través de homebanking.

En el caso de Reactivación Pyme – Capital de Trabajo, la tasa pasó de d esde 40% a desde 38% de Tasa Nominal Anual Vencida (TNAV) , lo que mejora las condiciones de acceso al crédito para empresas que necesitan financiar su operatoria diaria.

También se registran bajas en las líneas de Descuento de Cheques RePyme. Para los cheques físicos, la tasa se redujo de desde 36% a desde 34% TNAV, mientras que en el descuento de eCheq la baja fue aún mayor: pasó de desde 36% a desde 29% TNAV, lo que consolida una ventaja significativa para quienes operan con herramientas digitales.

Por su parte, la línea RePyme Inversión disminuyó su tasa de interés de desde 51% a desde 46% TNAV , lo que refuerza el financiamiento destinado a la adquisición de bienes de capital, proyectos de ampliación y mejoras de competitividad para el sector productivo.

Otra de las novedades es la actualización en Capital de Trabajo BIP. Además de la modalidad vigente a tasa fija y plazo único de 12 meses, cuya tasa también bajó de desde 40% a desde 38% TNAV, el Banco incorporó una nueva alternativa a tasa variable, con plazo único de 24 meses. Esta modalidad contempla una tasa que varía en función de la Tasa TAMAR Bancos Privados en pesos Promedio 5 días Corregida Sin Remunerar, con un spread mínimo de 8 puntos porcentuales anuales.

“Con estas mejoras, Banco Provincia continúa fortaleciendo su propuesta de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, en línea con el relanzamiento de las líneas RePyME y el compromiso de la entidad con el desarrollo productivo, la inversión y el empleo en la provincia de Buenos Aires”, se indicó en un comunicado.

Fuente: Agencia DIB.