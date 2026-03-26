Dólares a Brasil: Florianópolis cerró el verano con 50% más de argentinos

Florianópolis volvió a tener un verano increíble, sobre todo para los argentinos, y cerró con récord de pasajeros . Así lo informó la empresa concesionaria del aeropuerto Floripa Airport , quien destacó que entre diciembre de 2025 y lo que va de marzo, 470.000 pasajeros pasaron por la terminal en vuelos directos a Florianópolis desde distintos destinos argentinos, un crecimiento de 47% comparado a la temporada anterior.

El crecimiento en el número de pasajeros estuvo acompañado de una mayor oferta de vuelos : la cantidad de frecuencias en rutas aéreas entre Florianópolis y la Argentina aumentó 42% interanual esta temporada.

Así, este verano, el aeropuerto recibió operaciones que conectaron Florianópolis con Buenos Aires, Córdoba y Rosario , además de las rutas inéditas desde Salta y Tucumán , lanzadas especialmente para la temporada. En los días pico, llegó a registrar hasta 21 despegues diarios.

En tanto, Brasil terminó 2025 con un récord de 9,3 millones de turistas internacionales, un incremento de 37,1% con respecto a 2024. El país recibió más de 2,6 millones de visitantes en enero y febrero pasado. Fue el segundo mejor resultado para el primer bimestre en toda su historia, según anunció la semana pasada el ente de promoción turística, Embratur, en base a datos del Ministerio de Turismo local y la Policía Federal de Brasil.

Y 2026 arrancó con números positivos. La Argentina se mantuvo como principal emisor global de viajeros hacia el país vecino: en enero y febrero, lo visitaron 1,2 millones de argentinos, lo que representa 28% más de llegadas por vía aérea que en los dos mismos meses de 2025.

Fuente: Agencia DIB