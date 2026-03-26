jueves 26 de marzo de 2026
26 de marzo de 2026 - 08:12

Dólares a Brasil: Florianópolis cerró el verano con 50% más de argentinos

Entre diciembre pasado y lo que va de marzo, 470.000 argentinos viajaron a Florianópolis en vuelos directos.

Por Agencia DIB
Una playa de Florianópolis.
Una playa de Florianópolis.

Florianópolis volvió a tener un verano increíble, sobre todo para los argentinos, y cerró con récord de pasajeros. Así lo informó la empresa concesionaria del aeropuerto Floripa Airport, quien destacó que entre diciembre de 2025 y lo que va de marzo, 470.000 pasajeros pasaron por la terminal en vuelos directos a Florianópolis desde distintos destinos argentinos, un crecimiento de 47% comparado a la temporada anterior.

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“El volumen equivalente a casi medio millón de viajeros evidencia la fortaleza del mercado argentino para el turismo en Santa Catarina”, destacó la compañía.

El crecimiento en el número de pasajeros estuvo acompañado de una mayor oferta de vuelos: la cantidad de frecuencias en rutas aéreas entre Florianópolis y la Argentina aumentó 42% interanual esta temporada.

Así, este verano, el aeropuerto recibió operaciones que conectaron Florianópolis con Buenos Aires, Córdoba y Rosario, además de las rutas inéditas desde Salta y Tucumán, lanzadas especialmente para la temporada. En los días pico, llegó a registrar hasta 21 despegues diarios.

En tanto, Brasil terminó 2025 con un récord de 9,3 millones de turistas internacionales, un incremento de 37,1% con respecto a 2024. El país recibió más de 2,6 millones de visitantes en enero y febrero pasado. Fue el segundo mejor resultado para el primer bimestre en toda su historia, según anunció la semana pasada el ente de promoción turística, Embratur, en base a datos del Ministerio de Turismo local y la Policía Federal de Brasil.

Y 2026 arrancó con números positivos. La Argentina se mantuvo como principal emisor global de viajeros hacia el país vecino: en enero y febrero, lo visitaron 1,2 millones de argentinos, lo que representa 28% más de llegadas por vía aérea que en los dos mismos meses de 2025.

Fuente: Agencia DIB

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