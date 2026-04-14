martes 14 de abril de 2026
14 de abril de 2026 - 20:14

Beba muerta en la Universidad de La Plata: el informe preliminar de la autopsia

La menor murió a raíz de una “insuficiencia cardiorrespiratoria aguda”. El reporte también señala que el cuerpo no presentaba lesiones traumáticas.

Por Agencia DIB
La beba fue hallada en la Facultad de Arquitectura de La Plata de la UNLP.

La beba fue hallada en la Facultad de Arquitectura de La Plata de la UNLP.

En el marco de la investigación por la muerte de Mía, la beba de dos meses cuyo cuerpo fue hallado el lunes en un obrador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, los peritos de la Morgue Policial remitieron este martes a la Justicia el informe preliminar de la autopsia.

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Según se desprende del documento, citado por diario El Día, la menor murió a raíz de una “insuficiencia cardiorrespiratoria aguda”. El reporte también señala que el cuerpo no presentaba lesiones traumáticas, lo que permite descartar, en esta primera instancia, la existencia de golpes, heridas de arma blanca o signos compatibles con estrangulamiento.

No obstante, fuentes vinculadas con la causa indicaron que el resultado final de la autopsia dependerá de estudios complementarios que aún están en desarrollo. Esos análisis serán clave para precisar las circunstancias que derivaron en el fallecimiento.

En paralelo, la madre de la beba continúa detenida y bajo custodia policial en un centro de salud, donde además es evaluada por profesionales del área de salud mental, agrega diario El Día.

Por su parte, el juez federal Alejo Ramos Padilla, que había intervenido inicialmente debido a que el hecho ocurrió en un predio de la UNLP, resolvió declararse incompetente. El magistrado sostuvo que, pese a tratarse de un ámbito de jurisdicción federal, el caso no compromete de manera directa intereses del Estado nacional ni de sus instituciones.

En función de ese criterio, el expediente fue remitido nuevamente a la Justicia ordinaria de La Plata. De este modo, la investigación volverá a estar a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien había impulsado las primeras medidas tras el hallazgo.

Fuente: Agencia DIB

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