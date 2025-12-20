sábado 20 de diciembre de 2025
20 de diciembre de 2025 - 13:42

Bahía Blanca rompe todos los récords: el puerto duplicó sus embarques en noviembre

Con casi un millón de toneladas despachadas, el complejo portuario registró un salto interanual del 102% y confirmó la reactivación agroexportadora.

Por Agencia DIB
Buenas perspectivas para el puerto de Bahía Blanca.&nbsp;

Buenas perspectivas para el puerto de Bahía Blanca. 

puertobahiablanca.com

El complejo portuario de Bahía Blanca cerró un mes de noviembre con cifras que superaron todas las expectativas. Según el último informe de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca (BCPBB), el volumen embarcado alcanzó las 990.969 toneladas, lo que representa un crecimiento del 102% respecto a noviembre de 2024.

Más noticias
Un efectivo durante el allanamiento. En las paredes se observan graffitis de tinte satánico.

Bahía Blanca: detuvieron a un hombre por amenazas contra el Presidente y la colectividad judía
Profertil, la mayor productora de fertilizantes de la Argentina, oficializó un cambio clave en su estructura accionaria.

Agroindustria: la venta de Profertil, una operación clave para el sur bonaerense

Este salto cualitativo marca la mayor variación interanual registrada en lo que va del ciclo, consolidando una tendencia de recuperación sostenida para el sector agroexportador regional, según se informa en Sudoeste BA.

En el acumulado de los primeros once meses de 2025, el puerto ya suma 11.724.437 toneladas, un 21,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

Soja y trigo

Uno de los datos más llamativos del informe es el comportamiento del poroto de soja, ya que durante noviembre la oleaginosa totalizó 407.734 toneladas. Esto aumenta su participación en el total de embarques en 12 puntos porcentuales respecto a octubre.

Este volumen contrasta radicalmente con el escenario de noviembre de 2024, mes en el que no se habían registrado embarques de soja.

Por su parte, el trigo también mostró un desempeño excepcional con una variación interanual del 103%.

Brasil a la cabeza

El reporte de la Bolsa de Cereales también refleja un reordenamiento en los mercados compradores. Arabia Saudita desplazó a China como el principal comprador de cebada en comparación con el mes de octubre.

Y en trigo y maíz, Perú se consolidó como un socio estratégico de peso. Así, se posicionó en el segundo lugar de compras para ambos cultivos y desplazando a destinos tradicionales como Bangladesh (en trigo) y Malasia (en maíz).

Tendencias

El crecimiento del 102% en noviembre no solo es un dato estadístico, sino que refleja una mayor fluidez en la cadena logística y una respuesta eficiente del puerto ante la demanda internacional.

La diversificación de destinos, con la entrada fuerte de Arabia Saudita y Perú, permite al puerto de Bahía Blanca reducir la dependencia de mercados específicos como el chino, otorgando mayor estabilidad a la operatoria local.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Bahía Blanca: detuvieron a un hombre por amenazas contra el Presidente y la colectividad judía

Agroindustria: la venta de Profertil, una operación clave para el sur bonaerense

"La gente no toma conciencia": el impacto de la pirotecnia en los animales

Manjares bonaerenses navideños: camarones "Zingarella" de Ingeniero White

Trágico atardecer: a dos años del temporal de viento que arrasó a Bahía Blanca

Kicillof recorrió en Bahía Blanca el avance del plan hídrico y entregó viviendas

Entre datos, riesgos y oportunidades: claves que dejó el debate sobre IA en Bahía Blanca

Bahía Blanca: el PRO votó con el peronismo y dejó a La Libertad Avanza sin conducción en el Concejo

Día Nacional del Tango: ¡Feliz cumpleaños, Gardel!

La tragedia de Bahiense del Norte: declaró Leandro Ginóbili, presidente del club

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El ministro Rodríguez en el nuevo Mercado Bonaerense Fijo de Moreno.

La Provincia inauguró un nuevo Mercado Bonaerense Fijo en el partido de Moreno

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

la CABA solo permite pirotecnia con efecto lumínico. 

Fiestas sin ruido: la Ciudad de Buenos Aires prohibió el uso de pirotecnia sonora