Pilar: hallaron sana y salva a la adolescente Milena Rodríguez, buscada desde el sábado

La adolescente que era buscada desde el sábado tras ausentarse de su casa en el barrio Río Luján, en el partido bonaerense de Pilar , fue hallada sana y salva , tras un intenso operativo de búsqueda, informó el diario Resumen .

Los vuelos a Tandil y Olavarría volverán este mes o el que viene, según la empresa

Se trata de Milena Ayelén Rodríguez, de 15 años , cuya desaparición mantuvo en vilo a su familia y vecinos. La adolescente había sido vista por última vez el sábado a la noche y, desde entonces, no se supo más de ella.

Según contaron sus allegados, Milena estaba en la vereda de su casa junto a sus hermanos. En un momento, entró a la vivienda, pero minutos después volvió a salir. Se fue sin decir nada y no regresó más .

Al notar que pasaban las horas y la adolescente no volvía, sus familiares empezaron a buscarla y a consultar a vecinos y comerciantes para recolectar datos y reconstruir sus últimos movimientos.

La denuncia por averiguación de paradero fue radicada poco después de confirmar que la joven no estaba en su casa. La familia remarcó que, si bien a veces salía sola a caminar, nunca se alejaba del barrio.

En tanto, desde el fin de semana, personal policial del destacamento de Manzanares, junto a efectivos y drones, llevaron a cabo la búsqueda en la zona. En las últimas horas, por fortuna, el intenso trabajo tuvo resultado positivo.

La búsqueda

De acuerdo a los datos que había podido recabar la familia de Milena, tras ausentarse de la puerta de su casa, la joven habría sido vista por los vecinos caminando con un joven. Esa fue la punta del ovillo para poder avanzar con la investigación y analizar las imágenes de distintas cámaras de seguridad del distrito que permitieron seguir parte del recorrido realizado por la adolescente luego de salir de su vivienda.

Uno de los datos que surgieron de los videos apuntó hacia el barrio Zavaleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente, las tareas investigativas permitieron dar con la adolescente en ese sitio. Fuentes del caso confirmaron que la menor fue encontrada y se encuentra en buen estado de salud.

En paralelo, los investigadores continúan trabajando para determinar con quién se encontraba la adolescente durante los días en los que estuvo ausente de su hogar y en qué circunstancias se produjo su alejamiento.

El caso había generado una fuerte preocupación en la comunidad y una amplia difusión en redes sociales, especialmente después de que familiares y vecinos decidieran movilizarse para reclamar por su aparición.

marcha Milena Rodríguez Movilización para visibilizar la desaparición de Milena Rodríguez. (Diario Resumen)

Tras confirmarse que Milena fue encontrada, la familia pudo llevar tranquilidad luego de varios días de incertidumbre. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer lo ocurrido.

Fuente: Agencia DIB